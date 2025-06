Do básico ao maximalismo: Skims, de Kim Kardashian, lança nova coleção e reposiciona sua imagem

A Skims, marca de roupa da empresária Kim Kardashian, acaba de lançar uma nova coleção de moda praia em colaboração com a grife italiana Roberto Cavalli, que é mundialmente reconhecida pelas estampas de animais.

A campanha, estrelada por Kim e sua mãe Kris Jenner, revela um novo momento da marca, que sempre mirou no básico, mas, agora, está de cara nova e mistura estampas chamativas com silhuetas sensuais.

Qual o conceito da campanha?

Kim ressurge reinventada na nova coleção. Agora, loira platinada, ela está no comando da nova identidade da marca. Ao lado dela, Kris representa uma elegância madura, mas também entra no clima, vestindo peças estampadas com personalidade.

O resultado é um diálogo intergeracional raro no mercado de moda, que conecta mãe e filha como símbolos de estilo, poder e evolução.

Como se reposicionar sem perder clientes?

Por trás desse reposicionamento, há uma estratégia cuidadosa para que a Skims, uma marca fenômeno de vendas, não perca o vínculo emocional que construiu com seus clientes.

Para Hugo Cavalari, especialista em marketing digital, o sucesso do reposicionamento está baseado na emoção de marca (ou, em inglês, branding emotions), uma estratégia muito utilizada por grandes empresas para criar conexão além do produto.

Ao adotar essa estratégia, as marcas fortalecem a conexão emocional com o público por meio da identificação. “A Skims consegue fazer com que o consumidor não apenas deseje os produtos, mas se veja neles”, explica Cavalari.

Por que a campanha deu certo?

Esse tipo de laço é essencial, sobretudo em momentos de mudança. Sair do básico e apostar nas estampas, por exemplo, representa uma virada de estilo da Skims – algo que, sem a fidelização do público, representaria um risco de rejeição.

Hugo também acredita que a confiança construída permite à marca ousar sabendo que o público seguirá junto. “A campanha ativa memórias visuais, reforça autoestima e gera pertencimento”, avalia ele.

