Disputa pelas listras: Adidas luta com grife Thom Browne pelo monopólio da marca

A gigante Adidas e a grife Thom Browne retomaram na quarta-feira, na Suprema Corte de Londres, a batalha legal envolvendo a última fase da disputa global entre as duas marcas a respeito das icônicas três listras.

O designer nova-iorquino Thom Browne, que usa regularmente um padrão de quatro listras em barras, processou a Adidas em Londres em 2021 para revogar várias marcas registradas com o conhecido símbolo da marca alemã.

A Thom Browne foi lançada em 2001 como uma pequena loja “com hora marcada” no West Village, em Nova York, e hoje faz parte do grupo italiano Ermenegildo Zegna.

A grife, que mudou de um padrão de três barras em 2007 após a queixa da Adidas, argumenta que a Adidas está efetivamente tentando estabelecer um monopólio sobre o uso de listras nas roupas.

A Adida alega que está processando Thom Browne por infringir as marcas registadas ao vender roupas esportivas e de lazer com quatro riscas, acusando-a de explorar a reputação e a imagem da marca Adidas.

As duas empresas já se enfrentaram num tribunal dos Estados Unidos, onde um júri rejeitou o processo movido pela Adidas no ano passado, decisão mantida em recurso em maio.

Thom Browne também está abrindo um processo separado contra a Adidas na Holanda e no Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia. O advogado de Browne, Philip Roberts,, disse que a Adidas usou certas marcas registradas como "cavalos de Tróia" para evitar o uso de listras em produtos de outras empresas.

Roberts acrescentou em processos judiciais que "a amplitude do monopólio afirmado pela Adidas ameaça a liberdade básica dos designers de moda de desenharem roupas da maneira que desejarem".

A advogada da Adidas, Charlotte May, disse em processos que o lançamento de uma linha de roupas esportivas por Thom Browne em 2020 foi um ponto de inflexão que "atinge o coração do negócio da Adidas".

Ela apontou a colaboração com a estrela da NBA, LeBron James, e uma parceria com o Barcelona, ​​quando o jogador patrocinado pela Adidas, Lionel Messi, estava no clube, como prova de que "Thom Browne pretende continuar sua 'invasão' em roupas e marketing esportivo".