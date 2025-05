Diretor do Instagram revela 3 segredos para ser uma estrela digital

Adam Mosseri, atual diretor Instagram, participou recentemente de um podcast apresentado por Brock Johnson — criador de conteúdo e especialista em redes sociais. Na conversa, Mosseri abordou temas como o funcionamento do algoritmo da plataforma.

Segundo o Business Insider, durante o bate-papo, Mosseri revelou três pontos centrais sobre como o Instagram está intensificando seus investimentos em SEO (otimização para mecanismos de busca), além de compartilhar orientações práticas para criadores que desejam ampliar sua visibilidade.

1. O feed é o palco principal

Mosseri ressaltou que apenas uma pequena parcela dos usuários regulares publica no feed com frequência. Essa consistência é justamente o fator que distingue os criadores de conteúdo, tornando-os a principal fonte de material nessa seção da plataforma.

“É o espaço mais estratégico para quem produz conteúdo”, afirmou. De acordo com ele, os posts no feed oferecem um alcance maior do que os stories, que são voltados exclusivamente para os seguidores atuais. Por isso, investir em publicações no feed pode ser uma forma eficaz de atrair novos seguidores.

2. DMs como ferramenta de alcance

O executivo também enfatizou a relevância de um recurso muitas vezes subestimado: as mensagens diretas. Segundo ele, esse é o principal meio pelo qual fotos e vídeos são compartilhados no Instagram — e essas interações têm impacto direto nos algoritmos da plataforma. Para Mosseri, apostar em conteúdos que estimulem o compartilhamento pode ser uma estratégia poderosa para aumentar o alcance.

3. SEO dentro e fora do Instagram

Mosseri também revelou que o Instagram está focado em ampliar sua visibilidade em mecanismos de busca como o Google. “Queremos que os conteúdos dos criadores apareçam nas pesquisas. Isso beneficia a todos”, afirmou.

Ele admitiu que a busca interna da plataforma ainda é limitada, mas destacou que uma equipe dedicada está trabalhando para aprimorá-la — com novidades previstas para os próximos meses.

Entre as melhorias, está a expansão do sistema de busca, que hoje considera apenas o conteúdo da postagem (imagem, vídeo ou legenda), mas que passará a incluir também as conversas na seção de comentários. Quanto mais interação é gerada com o conteúdo, mais conteúdo é entregue para diferentes usuários.

