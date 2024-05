May the 4th be with you: 10 frases icônicas de Star Wars para comemorar a data

O dia 4 de maio está próximo e os fãs de Star Wars já preparam suas homenagens à saga. A data é especial para eles, que se reúnem e comemoram a diversidade dos filmes de George Lucas de várias formas, seja reassistindo às produções, vestindo-se com as roupas dos personagens ou visitando eventos exclusivos.

Trata-se da comemoração do "May the 4th be with you", com o número quatro mesmo. A expressão em inglês faz um trocadilho com a famosa frase dos filmes "May the force be with you" ("Que a força esteja com você"), já que o '4th' tem uma entonação semelhante com a palavra "force".

Para comemorar esse Star Wars Day, a EXAME separou 10 frases icônicas dos filmes. Confira:

10 frases dos filmes para comemorar o Star Wars Day

“Seus olhos podem te enganar, não confie neles” — Obi-Wan Kenobi (Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança) “Sem dúvidas, maravilhosa a mente de uma criança é” — Mestre Yoda (Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones) “Seu foco determina sua realidade” — Qui-Gon Jin (Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma) “A capacidade de falar não torna você inteligente” — Qui-Gon Jinn (Star Wars episódio I: A Ameaça Fantasma) "Você não pode impedir a mudança, assim como não pode impedir que os sóis se ponham" — Shmi Skywalker (Star Wars episódio I: A Ameaça Fantasma) "O medo é o caminho para o Lado Sombrio. O medo traz a raiva. A raiva traz o ódio. O ódio traz o sofrimento" — Mestre Yoda (Star Wars episódio I: A Ameaça Fantasma) "Em um lugar escuro estamos nós. E mais conhecimento ilumina nosso caminho" — Mestre Yoda (Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança) "Quanto maior o ego, maior a queda" — Darth Tyranus (Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith) "Você descobrirá que muitas das verdades às quais nos prendemos dependem do nosso ponto de vista" — Obi-Wan Kenobi (Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança) "Que a força esteja com você" — múltiplos personagens, em todos os filmes

Qual é a origem do Star Wars Day: May the 4th?

De acordo com o site oficial de Star Wars, a celebração da data acontece há pelo menos 44 anos, logo após a eleição de Margareth Thatcher, primeira mulher a assumir o posto de primeira ministra britânica.

Na época, a celebração do posto foi feita no dia 4 de maio. Os aliados de Thatcher, então, publicaram no The London Evening News um comunicado para agradecê-la, que dizia assim: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations” (Que o dia 4 esteja com você, Maggie. Parabéns!). O anúncio era um era um trocadilho com a data ("may, the 4th" - 4 de maio, em inglês) e a frase icônica dos filmes "May the force be with you" ("Que a força esteja com você").

Desde então, o dia ficou marcado como um espaço de comemoração à franquia. Mas foi só em meados de 2008 que os fãs, de fato, começaram a usar a data para celebrar a criação de George Lucas — hábito que se expandiu após a compra da marca Star Wars pela Disney.