Dia do Chocolate: McDonald’s vende sorvete em dobro com Kopenhagen

Com essa promo de 2×1 McFlurry Exagero, já dá pra falar que deu tudo certo no seu #MéquiNoSofá especial Dia Mundial do Chocolate. Bora pedir aí no iFood, meu chocolover? -> bit.ly/2ZWwJwC 🍫😋 😋

Posted by McDonald's on Tuesday, July 7, 2020