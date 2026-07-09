Royal Air Maroc cria voos extras com torcedores confiantes na classificação do Marrocos

Os torcedores marroquinos confiam plenamente em uma classificação diante da França pelas quartas de final da Copa do Mundo. Prova disso é o aumento na procura por passagens aéreas para os Estados Unidos para acompanhar o jogo, que acontece nesta quinta-feira, 9.

Segundo a companhia aérea Royal Air Maroc, a procura foi tão intensa que a empresa criou, em menos de 24 horas, uma operação especial entre Casablanca, Boston e Nova York para transportar os torcedores.

"Go Lions"

A Royal Air Maroc é a companhia aérea oficial da seleção marroquina. Inicialmente, a empresa havia anunciado 12 voos extras entre Casablanca e Boston, cidade que recebe a partida. A demanda, porém, superou as projeções iniciais, levando a empresa a incluir novas frequências e estender a operação para Nova York.

“Quando uma seleção desperta esse nível de mobilização, ela deixa de representar apenas um time e passa a simbolizar um país inteiro. Temos muito orgulho de contribuir para que milhares de marroquinos possam viver esse momento histórico ao lado dos Leões do Atlas”, destaca Othman Baba, diretor regional da Royal Air Maroc para a América do Sul.

Segundo o executivo, a companhia precisou adaptar sua operação em tempo reduzido para atender a uma demanda considerada excepcional. Os voos especiais foram programados entre os dias 6 e 9 de julho, enquanto os retornos ocorrerão entre 10 e 19 de julho, acompanhando o calendário do Mundial.

O efeito Copa

A operação especial dá continuidade a um planejamento iniciado antes mesmo da fase eliminatória. A Royal Air Maroc já havia reforçado sua malha entre Casablanca e cidades norte-americanas que recebem partidas da Copa, mas o avanço da seleção exigiu um reforço na estratégia.

“Essa operação demonstra nossa capacidade de responder rapidamente a uma demanda extraordinária e reforça o compromisso da companhia com o Marrocos e com seus passageiros”, diz Othman Baba.

O cenário também antecipa a importância da conectividade aérea para o país nos próximos anos. [grifar]O Marrocos será um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2030, ao lado de Espanha e Portugal, e tem acelerado investimentos para fortalecer sua posição como hub entre África, Europa e Américas.