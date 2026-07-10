Multiplan vende três terrenos e dobra posta em condomínios e escritórios ao lado de shoppings

A Multiplan (MULT3) anunciou a venda de três terrenos localizados ao lado de seus shoppings ParkJacarepaguá e ParkShoppingCampoGrande, no Rio de Janeiro, e ParkShopping Canoas, no Rio Grande do Sul. Os imóveis serão destinados a projetos multiuso desenvolvidos por empreendedores locais, reforçando a estratégia da companhia de criar integração entre lazer, moradia, comércio e serviços.

A companhia administra 20 shoppings e dois complexos empresariais, utilizando seu banco de terrenos, de cerca de 864.000 metros quadrados, para desenvolver residenciais e comerciais ao redor dos shoppings. Em entrevista à última edição da revista EXAME, Eduardo Peres, CEO da Multiplan, já havia antecipado que a iniciativa é parte de um modelo pragmático para destravar valor e evitar que o capital fique parado.

"Não adianta você ficar sentado em cima do terreno. Aquilo representa dinheiro parado e custos. Nosso objetivo é gerar tráfego de recorrência para os shoppings. Se não somos nós que vamos desenvolver o projeto, preferimos passar a área para quem vai construir".

O terreno ao lado do ParkJacarepaguá, com 17.994 metros quadrados, receberá cinco torres residenciais, enquanto o lote próximo ao ParkShoppingCampoGrande, de 14.630 metros quadrados, será destinado a quatro torres com mais de 400 unidades habitacionais.

Já o terreno ao lado do ParkShopping Canoas, com 2.719 metros quadrados, abrigará um edifício comercial de 11 pavimentos, totalizando mais de 235 unidades. As transações foram estruturadas como permutas financeiras, nas quais a Multiplan receberá um percentual do Valor Geral de Vendas (VGV) dos projetos, garantindo participação nos lucros sem necessidade de aporte direto de capital.

A estratégia da Multiplan

Em entrevista à revista, Peres detalhou como a estratégia reforça o ecossistema de shoppings da companhia, seja ela via permuta ou desenvolvimento próprio.

"Mais importante do que isso é gerar fluxo recorrente para o shopping. Ao lado do VillageMall [shopping da companhia também localizado no Rio], por exemplo, temos um terreno de cerca de 34 mil metros quadrados. Acabamos de aprovar um projeto com aproximadamente 70 mil metros quadrados de área privativa, entre residencial e escritórios. Esse empreendimento nós mesmos vamos desenvolver."

Ao lado do ParkJacarepaguá, por outro lado, o desenvolvimento fica a cargo da incorporadora MRV. A expectativa é que o condomínio abrigue mais de 1.100 moradores. A operação foi estruturada como uma permuta financeira, na qual a Multiplan disponibiliza o terreno e recebe um percentual das vendas das unidades residenciais construídas pela MRV.

A abordagem da companhia vai além do shopping em si. "A nossa visão não é desenvolver apenas o shopping, mas todo o entorno. Foi isso que aconteceu no BarraShopping, no MorumbiShopping e em outros empreendimentos. Com o tempo, a região inteira acaba se desenvolvendo junto."

No caso do MorumbiShopping, a Multiplan também foi responsável pelo desenvolvimento de diversos empreendimentos comerciais no entorno do ativo, transformando a região em um importante eixo corporativo.

A empresa desenvolveu projetos como o Morumbi Corporate, um complexo corporativo localizado em frente ao shopping. O complexo conta com 2.000 vagas de estacionamento que, nos finais de semana, servem como apoio para o shopping. Atualmente, estima-se que cerca de 100 mil pessoas trabalhem na área primária do MorumbiShopping, garantindo um fluxo constante de consumidores durante a semana.

Com a venda dos terrenos e a implementação dos projetos multiuso, a companhia pretende ampliar a circulação de consumidores, fortalecer o valor de seus shoppings e consolidar novas fontes de receita, mantendo a posição de destaque no mercado imobiliário brasileiro.