Daniel Alves venderá Mini Cooper autografado no Mercado Livre

O jogador de futebol Daniel Alves, atualmente meia e lateral-direito do São Paulo F.C., será parceiro da campanha de marketing desenvolvida pela GUT para o Mercado Livre neste mês. Na ação, o atleta colocará seu Mini Cooper à venda na seção de classificados da plataforma.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

O automóvel — da mesma marca e modelo do seu primeiro carro — é totalmente customizado e está bordado com o autógrafo do jogador no banco do motorista. O veículo ainda terá lataria e acessórios customizados, com pintura metalizada nas cores dourado e azul, que reproduzem o terno que o jogador usa nos vídeos e fotos da campanha.

“Quando escolhemos Daniel Alves para a campanha, pensamos na grandiosidade de seu papel de atleta, afinal ele é, atualmente, o jogador com a maior quantidade de títulos na história do futebol. Queremos mostrar que no Mercado Livre há espaço para todos, até mesmo para um grande astro do futebol que deseja vender um automóvel”, diz Luis Paulo dos Santos, diretor de marketplace de veículos, imóveis e serviços Brasil do Mercado Livre, Luis Paulo dos Santos.

O Mini Cooper disponível no site a partir desta quarta-feira, 21, será vendido pelo valor de 179.990,00 reais. O montante arrecadado com a venda do veículo e o cachê do jogador na campanha serão doados para a ONG Gerando Falcões.

“Daniel Alves é apaixonado por carros e fez total sentido convidá-lo para protagonizar uma ação que tem como objetivo posicionar o Mercado Livre Classificados como o lugar para vender e comprar todo tipo de carro”, afirma Bruno Brux, diretor executivo de criação da GUT.