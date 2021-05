Da classe A a E: Jojo Toddynho faz campanhas para Gaultier e Banco Pan

A cantora e apresentadora Jojo Toddynho "quebrou" a internet neste começo de semana ao revelar ser o novo rosto de uma campanha de perfume da marca francesa de luxo Jean Paul Gaultier. “A patroa tá chique sim ou claro?”, publicou Jojo Todynho em sua conta no Instagram na noite de ontem [veja ao final].

A vencedora do reality show A Fazenda mostrou ainda que fala com todos os públicos e porque as marcas estão tão interessadas a se associarem à ela. Agora, ela se torna a nova embaixadora do Banco PAN, lança hoje o hit "PANkadão da JoJo" e na próxima sexta-feira, 28, marca a entrada do PAN no TikTok.

Pensado e criado em parceria com JoJo Todynho, o funk é o primeiro conteúdo original criado pela Rede Snack para as redes sociais do PAN com a meta de aproximar o conteúdo do banco ao universo dos brasileiros das classes C, D e E.

“A Jojo é aquela pessoa gente como a gente, que vai quebrar o ‘economiquês’ que afasta o público do empoderamento financeiro. Ela vai agregar muito à nossa estratégia, sempre de maneira didática e simples para mantermos a conexão com o nosso público", diz Vivian Zwir, superintendente de Marketing do Banco PAN.

Já para Vitor Knijnik, Co-CEO e sócio da Rede Snack, é por meio de informações que uma marca pensa e atua como nativa no TikTok. "Usamos dados para entender o canal e o público para proporcionar assertividade".