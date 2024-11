Creamy, marca de skincare, expande portfólio e entra no mercado de perfumes

A Creamy, marca brasileira de dermocosméticos popular entre influenciadores e a geração Z, anunciou à EXAME sua entrada no mercado de perfumes com um investimento de R$ 1 milhão. A iniciativa, que marca os cinco anos da empresa, traz ao mercado duas novas fragrâncias, Electric Heart e Cosmic Love, em edições limitadas de 50 mil unidades cada.

Fragrâncias são praticamente uma novidade para a Creamy, que até então evitava a categoria para preservar a eficácia dos ativos de skincare e manter os custos acessíveis. A primeira experiência da marca ocorreu recentemente, com o lançamento de hidratantes labiais em parceria com a rede de cafeterias The Coffee, sinalizando uma ampliação estratégica do portfólio.

Fundada em 2019 por Gabriel Beleze e o dermatologista Luiz Romancini, a empresa curitibana agora oferece 28 produtos, incluindo linhas para skincare, cabelo e, mais recentemente, perfumes.

"Essa ausência de fragrância — somada ao fato de a Creamy ter uma identidade visual vibrante e descontraída — sempre gerou curiosidade nos consumidores, que expressavam o desejo de descobrir o 'cheirinho' da marca e associar uma identidade olfativa à nossa proposta", diz Gabriel Beleze, CEO do grupo Skelt, controlador da Creamy.

"Muitos dos nossos consumidores são da geração Z, e identificamos em pesquisas de mercado que poucas marcas de fragrâncias estão atentas a esse público", complementa.

Assinado pelo renomado perfumista Jerome di Marino, conhecido pela criação do Burberry Her Elixir de Parfum, o Cosmic Love combina notas familiares, como baunilha, fava tonka e maçã vermelha, a acordes mais complexos, como orquídea, chocolate, pêssego e flor de laranjeira.

Já o Electric Heart, desenvolvido por Gwen Gonzalez, perfumista em ascensão no mercado internacional, traz cardamomo, caramelo e pêra em sua composição, além de diversos ingredientes naturais, que contribuem para uma fixação prolongada.

A expectativa é que os novos produtos gerem um incremento de 3% na receita anual da marca. “Principalmente por serem formulados com altas porcentagens de ingredientes naturais e inéditos, o que os diferenciam da perfumaria brasileira tradicional”, destaca Beleze.

Além do conteúdo das fragrâncias, a Creamy investiu em um design diferenciado para os frascos, que possuem tampas magnéticas e remetem aos primeiros produtos da marca, os ácidos glicólico e mandélico.

“Percebemos que o mercado de perfumes no Brasil está em crescimento, mas notamos pouca inovação entre os grandes players, que tendem a seguir opções seguras e comerciais”, afirma o CEO do grupo Skelt, controlador da Creamy. “Nossa resposta foi conectar o DNA da marca a conceitos disruptivos, unindo tradição e inovação com qualidade, tecnologia e alta performance”, acrescenta.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o mercado de perfumes no Brasil movimenta R$ 16 bilhões por ano, posicionando-se como o segundo maior do mundo, ficando atrás apenas do americano.

Os perfumes Electric Heart e Cosmic Love serão oficialmente lançados no dia 19 de novembro, com vendas disponíveis no e-commerce, quiosques e por meio de dermoconsultoras (Divulgação)

Da linha skincare às fragrâncias

Desde 2020, a Creamy tem expandido sua atuação no mercado e registrando crescimento expressivo no faturamento, segundo Gabriel Beleze, CEO da marca, que não informa cifras. Após operar exclusivamente no e-commerce até 2022, a empresa entrou no varejo físico em 2023, que já responde por cerca de 40% de sua receita.

"O primeiro quiosque foi inaugurado no ano passado e tivemos um aumento significativo no número de unidades", conta Beleze. A empresa está prestes a encerrar 2024 com 30 quiosques próprios, em cinco estados: Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Belo Horizonte. No total, a marca está presente em quase 5 mil pontos de venda pelo Brasil, entre farmácias e perfumarias.

Para o próximo ano, a Creamy planeja inaugurar novas unidades em locais onde ainda não está presente, como o Rio de Janeiro. A estratégia visa fortalecer a marca frente a gigantes internacionais do setor de dermocosméticos, como L’Oréal e Pierre Fabre, alinhando-se à sua proposta de transparência e preços acessíveis.

"Os clientes gostam dos quiosques, pois conseguimos nos aproximar e comunicar diretamente com eles, coletando feedbacks e oferecendo uma experiência personalizada e educativa. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como criar uma rotina de skincare e temos vendedores treinados para orientá-los, especialmente sobre produtos mais complexos, como os ácidos, diferentemente de outras marcas maiores", destaca o CEO.

Os perfumes Electric Heart e Cosmic Love serão oficialmente lançados no dia 19 de novembro, com vendas disponíveis no e-commerce, quiosques e por meio de dermoconsultoras. O preço de cada fragrância é R$ 159,90. Como parte da estratégia promocional, todas as compras realizadas em novembro incluirão amostras dos novos produtos.