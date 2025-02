Corinthians apresenta novo patrocinador para o uniforme e fecha acordo para título de capitalização

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira, 10, uma parceria com a Viva Sorte, responsável pelo título de capitalização "Viva Timão". O contrato foi firmado no final de janeiro, e desde então a marca já aparece nos ombros do uniforme da equipe masculina.

Durante coletiva na Neo Química Arena, o presidente do clube, Augusto Melo, comemorou o acordo, que terá validade de dois anos. No entanto, ele optou por não divulgar o valor envolvido na negociação.

Demonstrando otimismo, Melo garantiu que o Corinthians pretende liderar o faturamento com patrocínios entre os clubes brasileiros. Para 2025, a expectativa é alcançar uma receita de R$ 212 milhões.

"A camisa do Corinthians será uma das mais valiosas da América do Sul. Faltam duas propriedades, temos algumas conversas e, em breve, teremos a camisa mais valiosa do país", declarou Augusto Melo.

Atualmente, o uniforme alvinegro ainda tem espaços disponíveis para patrocínio: o peito da camisa (com o fim do contrato com a rede Ale), a barra frontal (antes ocupada pela Foxlux) e a parte traseira do calção, vaga desde a saída da Lukma em abril de 2024.

"É ruim falar de valores porque começa a fazer um tipo de leilão. Posso assegurar que é o maior negócio que fechamos na nossa empresa. O Augusto fez questão de que a gente criasse produtos. Somando tudo, é o nosso maior contrato na nossa empresa de capitalização. Acho o valor justo, honesto. Estou feliz da forma como foi construído, tudo muito claro. Estamos contentes pelo investimento. Temos o licenciamento do Viva Timão para que a gente possa levar aos torcedores", afirmou Renato Ambrósio, diretor executivo da Viva Sorte.

Além de um valor fixo pelo patrocínio, o Corinthians também receberá uma porcentagem dos lucros gerados pela parceria.

"Procuramos o Corinthians no ano passado, mas o Corinthians tinha propostas melhores. Dali em diante, começamos a falar sobre título de capitalização. Desenhamos juntos esse projeto com o marketing do Corinthians para que o produto fosse o melhor possível".

A Viva Sorte também está presente no setor de apostas esportivas, mas tanto a empresa quanto o Corinthians afirmaram que a parceria não cria um conflito de interesses com a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube.

"Quando definimos fazer o título de capitalização, a primeira coisa que o Corinthians queria foi isso: não competir com outro patrocinador. Como o máster é uma bet, o Corinthians cobrou para não entrarmos com o nome da nossa própria bet. O nosso negócio aqui no Corinthians é um título de capitalização, não tem nada a ver com bet. Procuramos eles para deixar tudo muito saudável. Aposta é uma coisa, capitalização é outra. Até o nome veio para isso, é um produto apenas de capitalização".

Viva Timão

Batizado de "Viva Timão", o título de capitalização terá o nome da empresa estampado nas omoplatas do uniforme das equipes profissional, sub-20 e sub-17 do Corinthians.

Destinado aos torcedores do clube, o produto incluirá sorteios de diversos prêmios. O contrato tem validade de dois anos, mas os valores não foram divulgados. Renato Ambrósio informou que as negociações começaram no ano passado, com o objetivo inicial de fechar um patrocínio máster.

De acordo com Renato Ambrósio, o "Viva Timão" terá o valor de R$ 0,49 e distribuirá prêmios como carros, motos, caminhonetes e casas. Uma parte dos recursos arrecadados será destinada ao Hospital do Câncer de Londrina.

“O Viva Timão é um projeto que a gente sonhava há mais de um ano. Nosso contrato é de dois anos inicialmente com o Corinthians, mas a gente quer ficar aqui a vida inteira. Acho que até o nome ‘Viva’ tem muito a ver com isso. Esse projeto Viva Timão nasceu para chamar Viva Timão. Estou muito feliz, foi desenhado a quatro mãos, o Augusto (Melo) participou de tudo. É um título de capitalização que vem para levar alegria ao corintiano fora de campo, porque dentro de campo eles estão dando alegria toda semana”, comemorou Renato Ambrósio, prometendo recompensas ao torcedor.

“O torcedor vai ter acesso a treino de jogadores, concentração, camarote, camiseta autografada, uma série de propriedades que a gente dar ao corintiano. É um título feito para o corintiano”, completou.

Quais são os patrocinadores do time masculino do Corinthians?

Máster: Esportes da Sorte, até julho de 2027

Peito: Ale, que deixou o espaço no final de 2024

Barra frontal da camisa: Foxlux, que não renovou o contrato, que terminou em dezembro

Mangas: Banco BMG, até dezembro de 2026

Barra traseira da camisa: Elétrica AREA, até o final de 2025

Ombros: Viva Sorte, até o final de 2026

Costas (parte superior): EZZE Seguros, até o final de 2025

Meiões: Kasinski Consórcio, com prazo não divulgado

Lado esquerdo frontal do calção: UniCesumar, até fevereiro de 2025

Parte traseira do calção: vaga desde a saída da Lukma, em março de 2024.