Conspiração anuncia Tereza Gonzalez como VP Internacional

A Conspiração anunciou nesta quarta-feira, 28, a nomeação de Tereza Gonzalez como VP Internacional, movimento que fortalece a estratégia de expansão da produtora para o México e demais mercados da América Latina.

Com mais de 30 anos de experiência, a executiva construiu uma trajetória que inclui trabalhos em séries, longas-metragens, documentários, teatro e publicidade. Entre os principais reconhecimentos, soma quatro indicações ao International Emmy e uma vitória na categoria de Melhor Comédia pelo especial de Natal Se Beber, Não Ceie, da Netflix.

Além da atuação criativa, ela também é reconhecida pela gestão de negócios, liderando parcerias globais, coproduções e modelos inovadores de produção.

À frente do Porta dos Fundos, comandou a joint venture com o grupo Viacom, que resultou em recordes de audiência e no lançamento de produções como Borges (Comedy Central/Netflix) e Homem? (Comedy Central/Amazon Prime Video). Também conduziu a expansão internacional do grupo, com a criação do canal Backdoor no México e parcerias no exterior.

No portfólio de Gonzales estão ainda produções como Greg News (HBO), O Negócio (HBO), Que História É Essa, Porchat (GNT), Peçanha Contra o Animal (Amazon Prime Video), As Seguidoras (Paramount+) e Spider, Anderson Silva (Paramount+). Mais recentemente, atuou no desenvolvimento panregional do Paramount Television International Studios, elaborando estratégias para o Brasil e demais países da América Latina.

“Chego à Conspiração com o desafio de levar ainda mais longe o talento e as histórias latino-americanas. O mundo está olhando para a nossa criatividade e diversidade, e acredito que podemos abrir novas portas para coproduções, parcerias e formatos inovadores”, diz Gonzalez.

Como VP Internacional, ela será responsável pela interlocução com players globais, liderando o desenvolvimento de séries originais e outros projetos, além de representar a Conspiração em eventos e mercados do setor.

“Estamos muito felizes em receber Tereza Gonzalez neste momento crucial para nossa expansão internacional. Sua visão e experiência global fortalecerão ainda mais a missão da Conspiração de levar narrativas latino-americanas para o mundo”, afirma Renata Brandão, CEO da Conspiração.

A Conspiração é a produtora independente mais indicada da América Latina ao International Emmy, com 10 nomeações e uma vitória na categoria de Melhor Comédia por A Mulher Invisível. Coproduziu Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional e do Globo de Ouro de Melhor Atriz – Drama, além de ter assinado o maior sucesso de bilheteria no Brasil no pós-pandemia.

Entre as produções da empresa estão séries como Sob Pressão (TV Globo), DOM (Prime Video), Anitta: Made in Honório (Netflix), Detetives do Prédio Azul (Gloob) e 1 Contra Todos (Fox), além de documentais como Viajando com os Gils (Prime Video), Angélica: 50 & Tanto (Globoplay) e Se Eu Fosse Luísa Sonza (Netflix).

No cinema, participou de festivais como Cannes, Berlim, Sundance, Veneza e Toronto, com títulos como Eu Tu Eles, 2 Filhos de Francisco, Vai Que Cola, O Auto da Compadecida 2 e Vitória. Atualmente, desenvolve projetos como Old Bandits e Bajo Presión, adaptação mexicana de Sob Pressão.