Conar proíbe slogan do KFC, Popeyes provoca e oferece sanduíche grátis

Após o Conselho Nacional De Autorregulamentação Publicitária (Conar) decidir pela alteração do slogan do KFC: “O Melhor Frango do Mundo”. A rede concorrente Popeyes, por meio de uma ação da agência GUT, anuncia que vai oferecer o 1 mil unidades do The Sandwich, que leva frango frito.

A ideia é mostrar que, realmente, o KFC não tem provas de que comercializa "o melhor frango do mundo". Assim, o Popeyes provoca os consumidores que foram impactados por essa informação a partir da seguinte mecânica: os primeiros mil clientes que, no Twitter da marca, apresentarem o cupom fiscal de compras realizadas no concorrente, entre os dias 30 de março e 02 e abril, recebem um voucher no valor de um The Sandwich para comprar pelo aplicativo da Rappi que, além do desconto de R$ 20, oferece ainda 1 mês de Rappi Prime em pedidos mínimos de R$ 30, com acesso a ofertas exclusivas e frete grátis em todo o aplicativo.

*Os cupons serão distribuídos a partir de 01 de abril, tem validade até o dia 15 de abril e são exclusivos para moradores de São Paulo capital e intransferíveis.