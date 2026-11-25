Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h50.
O Exame+ é o ecossistema gratuito da EXAME para iOS e Android. Nele, o leitor encontra as matérias do site, a Revista EXAME, vídeos, newsletters e as pílulas educacionais da Saint Paul, vídeos curtos gravados por professores e ligados ao tema da matéria. Para usar, basta baixar o app e criar uma conta com um login simples.
A seguir, o passo a passo para instalar o Exame+ e deixá-lo do seu jeito.
O caminho mais direto é a página oficial de download. Quem acessa pelo celular encontra os botões que levam à App Store, no caso do iPhone, e à Google Play, no caso dos aparelhos Android. Quem está no computador pode apontar a câmera do celular para o QR Code da página e seguir direto para a loja.
Também dá para procurar por "Exame+" na loja do próprio celular. O download é gratuito.
Ao abrir o app pela primeira vez, o leitor cria sua conta com um e-mail.
O cadastro é gratuito, e é a essa conta que o app associa as preferências escolhidas no passo seguinte.
Logo depois do cadastro, o Exame+ pede que o leitor escolha de 3 a 7 temas de interesse. Entre as opções estão Empreendedorismo, Mercados, ESG, Carreira, Economia, Internacional, Casual, Mercado imobiliário, Marketing, Negócios, Entretenimento, Ciência e Saúde.
Essa escolha define o que aparece no Meu Feed, a aba de recomendações personalizadas, que fica no topo da tela ao lado das abas Assista e Aprenda. A partir dos temas marcados, o app sugere matérias com base no que cada pessoa lê. Quanto mais o app é usado, mais o feed se ajusta aos interesses do leitor.
Notícia e explicação no mesmo lugar: o Exame+ já pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android pela página oficial do lançamento
Uma boa forma de começar é marcar os assuntos que você já acompanha na EXAME. A personalização não limita o acesso: todo o conteúdo continua disponível pela busca e pela navegação por editorias, temas e autores.
O Exame+ tem modo claro e modo escuro, e o leitor escolhe o que for mais confortável para a leitura.
A busca fica no ícone de lupa, na barra inferior da tela, e permite encontrar qualquer conteúdo da EXAME. O perfil aparece no canto superior direito, em um círculo com a inicial do nome do usuário.
O app também permite guardar matérias para ler depois e enviá-las a outras pessoas sem sair do Exame+.
Já tinha o app antigo da EXAME?
O Exame+ substituiu o antigo aplicativo da EXAME na App Store e na Google Play.
O Exame+ pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android pela página oficial do lançamento