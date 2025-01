Como o Red Bull Bragantino foi campeão fora de campo e deu 'asas' aos seus torcedores

Nos meus estudos sobre experiência do consumidor, pude ter contato com os setores de varejo, financeiro, imobiliário, seguros, automotivo, entre outros. Salvo exceções, como o caso da Apple, é muito difícil que alguém seja brand lover de uma marca ao ponto de defendê-la contra comentários negativos. Porém, no esporte, mais especificamente no futebol, o panorama é diferente: o aficionado se declara fã mesmo sem gastar um real por ano com o clube.

De acordo com a pesquisa Pulso do Torcedor 2024, realizada pela Atlas Intel em parceria com o Estadão, que entrevistou 7.300 pessoas, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, com 20,1% dos respondentes. Esse dado se confirma ao observar que, na final da Copa do Brasil, o clube reuniu 61 mil pessoas no Maracanã, atingindo o recorde de receita bruta no país em 2024, com R$ 15,7 milhões arrecadados em um único jogo.

Mas o foco de hoje é explorar outra perspectiva e propor uma reflexão: com tantos torcedores, como oferecer um atendimento exclusivo e promover uma boa experiência para esse fã?

E aqui, gostaria de destacar um case interessante: o Red Bull Bragantino. Em receita líquida, de acordo com a Sports Value, o clube atingiu R$ 488,4 milhões em 2023, registrando a sexta maior cifra do futebol brasileiro.

Já dentro de campo, o desempenho em 2024 deixou a desejar. O time escapou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro apenas na última rodada, foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Athletico Paranaense, perdeu nos pênaltis para o Corinthians na Sul-Americana e caiu na semifinal do Paulistão diante do Santos. Apesar disso, fora de campo, o clube marcou alguns golaços.

Red Bull Bragantino fez torcedores 'voarem'

Quando falamos em futebol paulista, o Red Bull Bragantino, clube adquirido pela empresa de energéticos, não possui o mesmo universo de torcedores que Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, de acordo com a pesquisa Pulso do Torcedor. Esses quatro clubes, juntamente com o estreante Mirassol, disputarão o Brasileirão em 2025.

No entanto, neste ano, o Bragantino promoveu ações que levaram torcedores aos Estados Unidos para assistir ao New York Red Bulls. A experiência incluiu um tour pela Red Bull Arena, visita à Estátua da Liberdade, show e jantar na Broadway.

Programa de recompensas

Outro ponto de contato interessante é o programa de sócio-torcedor do clube, que inclui um sistema de recompensas. Entre as experiências disponíveis estão ações como bater um pênalti durante o intervalo dos jogos no estádio Nabi Abi Chedid, o Nabizão, e assistir à Fórmula 1 no GP de São Paulo. A plataforma é gamificada, oferecendo missões que ajudam os torcedores a acumular pontos.

A Casa Red Bull Bragantino, inaugurada em 2023, é o ponto de encontro dos torcedores, com opções de entretenimento, loja oficial do clube e área de alimentação. Neste ano, o Massa Bruta (um dos apelidos do clube) organizou meet & greets com atletas do time feminino, além de pré-jogos com música e distribuição de brindes.

F1 e futebol

Além dos clubes no Brasil, Alemanha, Áustria e Estados Unidos, outro grande ativo do grupo é a Fórmula 1, que atravessa um momento de destaque. Desde 2021, a Oracle Red Bull Racing vê seu piloto Max Verstappen conquistar o tetracampeonato consecutivo, o que amplia as possibilidades de conexão com o mercado brasileiro.

Neste ano, o automobilismo e o futebol se uniram para lançar uma camisa em collab comemorativa pelos 20 anos da equipe de Fórmula 1. Segundo a empresa, a peça esgotou rapidamente e foi utilizada no Brasil pelos pilotos Max Verstappen e Sergio Pérez, além de toda a equipe técnica. Sócios-torcedores do clube também foram convidados a vivenciar os bastidores da corrida em Interlagos.

O que aprendemos com isso?

A integração entre esporte, entretenimento e experiências exclusivas é uma estratégia poderosa para engajar torcedores e construir uma relação emocional com a marca, especialmente por meio de ações centradas no torcedor (customer centric).

O Red Bull Bragantino demonstra que, mesmo sem o apelo dos clubes tradicionais, é possível inovar fora das quatro linhas e criar conexões significativas com os fãs, ampliando o impacto do esporte além dos resultados dentro de campo.