Luciano Huck é o novo embaixador da Stone em campanha para empreendedores

A Stone anunciou nesta segunda-feira, 6, Luciano Huck como seu novo embaixador. A parceria busca reforçar a conexão da marca com micro, pequenos e médios empreendedores brasileiros, por meio de diversas ações ao longo do ano.

Ainda neste mês de janeiro, será lançado um filme publicitário em multiplataformas, no qual Huck convida os empreendedores a transformarem seus negócios com o apoio das soluções financeiras da Stone.

Atualmente à frente do programa 'Domingão com Huck', da TV Globo, o apresentador já dedicou parte de sua atração a histórias de empreendedores. Sua conexão com o tema é ainda mais reforçada por sua própria trajetória empreendedora, antes de se consolidar como um dos principais comunicadores do país.

A parceria também marca um novo estágio para a Stone, que busca reforçar sua posição como uma solução completa para os varejistas. Com o conceito "Da maquininha a tudo que você precisa", a nova campanha destaca a oferta de um ecossistema integrado, que abrange desde maquininhas de pagamento até soluções digitais, financeiras e de gestão para comércios em geral.

Além do filme publicitário, em 2025, a Stone será patrocinadora do ‘Domingão do Huck’, com conteúdos exclusivos e ativações que visam apoiar e inspirar os empreendedores, conectando soluções práticas a histórias de transformação. A colaboração ainda incluirá projetos de longo prazo, com a criação de ações presenciais focadas em soluções para a digitalização e o crescimento sustentável de negócios.

"Acredito no Brasil empreendedor. Assim como a Stone, que também acredita no potencial de quem faz acontecer. Juntos, vamos transformar sonhos em realidade e fortalecer quem move o nosso país: os empreendedores”, diz Luciano Huck, em comunicado.

Segundo dados do Governo Federal, o Brasil registrou 2.716.269 novas empresas em 2023, totalizando 21,8 milhões ativas, das quais 93,7% são micro e pequenas. Esses negócios são responsáveis por contribuir para o PIB nacional e gerar novos empregos formais, reforçando sua importância para a economia.

“A Stone tem atuado como parceira estratégica para micro, pequenos e médios empreendedores. Com Luciano como novo embaixador, vamos contar histórias inspiradoras de empreendedores que movem o Brasil, e mostrar também como a marca tem contribuído para simplificar o dia a dia de quem vende”, afirma Rodolfo Luz, diretor de marketing da Stone.