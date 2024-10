Fã de dorama? O Boticário promove ação inspirada nas famosas 'novelas' asiáticas

O Boticário lançou nesta quarta-feira, 23, um projeto voltado para os fãs de dorama, as famosas novelas asiáticas que têm dominado os streamings de muitos brasileiros. A fachada da loja conceito, localizada no bairro de Pinheiros, na capital paulista, teve seu fronte personalizado temporariamente com elementos visuais em coreano.

A estratégia tem como objetivo fortalecer a identificação entre a marca e a comunidade de dorameiros. Um estudo feito pela Netflix mostrou que o consumo de produções asiáticas sextuplicou entre 2019 e 2022. Durante o primeiro semestre de 2023, pelo menos 16 doramas chegaram ao Top 10 das produções mais assistidas no Brasil. Além disso, muitas das tramas abordam a temática da beleza.

Em parceria com a agência SoWhat, O Boticário vai promover ainda uma série de ações para elevar a experiência dos fãs, incluindo um drinque inspirado nos doramas, menu personalizado para o gift station e brindes icônicos.

Desenvolvido em colaboração com a cafeteria Amor Espresso, o drinque Banana Latte é feito com base de iogurte de banana, café expresso e calda de caramelo salgado, acompanhado de uma Kopiko, uma bala característica das produções audiovisuais asiáticas. A bebida será comercializada por R$ 18,30 ao longo de toda a ação.

Já o menu do gift station, espaço exclusivo das lojas-conceito dedicado à personalização de embalagens de presentes, também foi reformulado, apresentando um novo portfólio de adesivos, bottons, enfeites e fitas personalizadas.

"Estamos atentos aos movimentos e paixões da nossa comunidade, e a cultura coreana, em especial os doramas, vem ganhando um espaço significativo no coração dos brasileiros. Essa ação é mais uma forma de estreitarmos os laços com os consumidores, proporcionando experiências que vão além do consumo tradicional e realmente conectam com aquilo que os emociona", diz Marcela de Masi, diretora-executiva de branding e comunicação do Grupo Boticário.

Drinque Banana Latte, criado em colaboração com a cafeteria Amor Espresso (Divulgação)

Marca lançou o próprio dorama no TikTok

A iniciativa teve início em junho deste ano, quando O Boticário lançou seu próprio dorama no TikTok, obtendo resultados significativos, como o quarto conteúdo mais engajado da plataforma e a adição de 16 mil novos seguidores.

Para os fãs do curta, a marca realizará um encontro no próximo dia 26 de outubro, oferecendo a oportunidade de conhecer os protagonistas Heron, Akira e Clarette. O evento será aberto ao público e acontecerá na loja conceito de Pinheiros, das 10h às 14h, com sessões de 15 a 20 minutos. O atendimento será organizado por distribuição de senhas, respeitando a ordem de chegada, e cada sessão atenderá 15 pessoas por vez.

"Ao homenagear os dorameiros e trazer elementos que remetem aos seus universos favoritos, queremos que cada visita à nossa loja conceito seja uma oportunidade de vivenciar essa paixão de forma única e memorável. Estamos animados em criar essa conexão", afirma de Masi.

Escuta ativa do consumidor

A ação voltada para os dorameiros integra a estratégia de marketing do Boticário, baseada em uma escuta ativa e na análise de comportamentos e tendências entre os consumidores. A criação do dorama no TikTok e a personalização da loja conceito em Pinheiros vão além de uma resposta pontual ao sucesso da tendência. Elas também fazem parte de uma estratégia contínua da marca de se adaptar e cocriar com o público.

Esse modelo de escuta ativa tem sido uma prática recorrente na estratégia do Boticário, como explicou Renata Gomide, vice-presidente de consumer do Grupo Boticário, à reportagem. Um exemplo anterior foi o lançamento do perfume Egeo Melancia, resultado de uma votação no TikTok que envolveu diretamente os consumidores na escolha da fragrância. Em menos de 10 horas, o produto se destacou como o mais vendido no e-commerce da marca.

Para Marcela De Masi, diretora-executiva de branding e comunicação do Grupo Boticário, essas ações reforçam o senso de pertencimento entre a marca e seus consumidores, destacando a capacidade da empresa de apostar em conteúdos relevantes e tendências, além de construir uma relação sólida e duradoura com seus brand lovers.