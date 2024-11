Com tecnologia de excelência, Flamengo x Atlético-MG bate recorde de renda bruta no Brasil em 2024

O duelo entre Flamengo 3 x 1 Atlético-MG neste último domingo, 3, válido pela primeira partida da final da Copa do Brasil, realizada no estádio do Maracanã, registrou a maior renda bruta no Brasil em 2024, com R$ 15,7 milhões, para um público pagante de 61.305.

É o dobro dos números atingidos anteriormente no confronto entre São Paulo 1 x 1 Botafogo, pelas quartas-de-final da Copa Libertadores, no estádio o Morumbis, com R$ 7,8 milhões.

No Top-10 das partidas com maior renda nesta temporada, quatro são do Flamengo (ver lista abaixo), todos como mandante. Entre os públicos pagantes, no entanto, o recorde continua sendo Vasco 0 x 1 Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro deste ano, no Mané Garrincha, que registrou 64.848.

Flamengo 3 x 1 Atlético-MG (Copa do Brasil), no Maracanã: R$ 15.692.580 São Paulo 1 x 1 Botafogo (Libertadores), no Morumbis: R$ 7.792.604 Palmeiras 0 (2 x 4) 0 São Paulo (Supercopa), Mineirão: R$ 7.736.903 Vasco 0 x 1 Palmeiras (Brasileiro), no Mané Garrincha: R$ 7.496.563 Flamengo 2 x 1 Criciúma (Brasileiro), no Mané Garrincha: R$ 6.601.898 Flamengo 4 x 0 Audax-RJ (Carioca), na Arena da Amazônia: R$ 6.574.690 Flamengo 1 x 0 Corinthians (Copa do Brasil), no Maracanã: R$ 6.405.065 Sampaio Corrêa-RJ 0 x 2 Flamengo (Carioca), no Mangueirão: R$ 5.902.110 Fluminense 2 x 0 LDU (Recopa), no Maracanã: R$ 5.897.327 São Paulo 2 x 0 Nacional-URU (Libertadores), no Morumbis: R$ 5.790.758

