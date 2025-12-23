Como Jade Picon faturou R$ 20 milhões em um ano com sua marca de beleza

Aos 24 anos, Jade Picon reúne três frentes que hoje se cruzam no centro da economia criativa: atuação artística, influência digital e empreendedorismo. Com mais de 21 milhões de seguidores apenas no Instagram, contratos de longo prazo com grandes marcas e uma empresa de beleza que já ultrapassou R$ 20 milhões em faturamento, ela transformou audiência em operação — e comunidade em motor de crescimento.

No Marketing Trends, novo videocast da EXAME que conversa com CMOs, executivos e personalidades da publicidade e da creator economy, Jade fala sobre decisões estratégicas ao longo da carreira, o papel do Big Brother Brasil na ampliação de alcance e os bastidores da construção da Aura Beauty, sua marca de beleza.

“Na creator economy, não basta apenas colocar seu nome num produto. Existe essa impressão de que basta assinar e vai vender, mas não é assim. Eu estou no 360 da marca: do desenvolvimento do perfume às reuniões de fechamento, passando pelas campanhas. As pessoas sabem que tem o meu dedo em tudo”, diz a influenciadora.

Lançada em 2024 em parceria com a Hinode, a marca de beleza e perfumaria da atriz alcançou, em seu primeiro ano de operação, mais de 500 mil unidades vendidas, entre perfumes, body splashes, itens de maquiagem e outros produtos. Para o projeto, foram investidos R$ 2 milhões em desenvolvimento e comunicação.

Um dos destaques da Aura Beauty está na produção das fragrâncias, desenvolvidas pela Givaudan, casa de perfumaria suíça considerada a maior do mundo. Questionada sobre o que explica o desempenho da marca, Jade aponta a comunidade como fator central.

“A marca é construída junto com as pessoas. A Aura virou a primeira marca de beleza no TikTok Shop no Brasil, e isso só aconteceu porque a comunidade abraçou”, afirma. “Creators fazem lives, vendem, usam cupons e são remunerados. É um sonho construído em conjunto. Hoje, se você entra no TikTok, sempre tem alguém vendendo Aura ao vivo. Isso é uma força absurda.”

Na entrevista, ela também comenta quais plataformas performam melhor em termos de engajamento e receita e fala sobre o momento atual como protagonista de Tudo por uma Segunda Chance, primeira novela vertical da TV Globo.

“É um formato completamente novo. Todo mundo estava descobrindo junto: atores, direção, equipe e público. Isso, para mim, é mágico. Inovação sempre gera conversa, seja positiva ou não. O projeto já ultrapassou 100 milhões de alcance, o que mostra a força de novos formatos quando eles se conectam com a forma como as pessoas consomem conteúdo hoje", diz a atriz. Acompanhe.

Assista à entrevista com Jade Picon no Marketing Trends