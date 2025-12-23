Marketing

Como Jade Picon faturou R$ 20 milhões em um ano com sua marca de beleza

No Marketing Trends, da EXAME, atriz e influenciadora fala sobre negócios, creator economy e o desafio de atuar na primeira novela vertical da TV Globo

Jade Picon: atriz, influenciadora e empresária participa do Marketing Trends, videocast da EXAME, e fala sobre estratégia, negócios e creator economy (Leandro Fonseca /Exame)

Jade Picon: atriz, influenciadora e empresária participa do Marketing Trends, videocast da EXAME, e fala sobre estratégia, negócios e creator economy (Leandro Fonseca /Exame)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 11h06.

Tudo sobreMarketing Trends
Saiba mais

Aos 24 anos, Jade Picon reúne três frentes que hoje se cruzam no centro da economia criativa: atuação artística, influência digital e empreendedorismo. Com mais de 21 milhões de seguidores apenas no Instagram, contratos de longo prazo com grandes marcas e uma empresa de beleza que já ultrapassou R$ 20 milhões em faturamento, ela transformou audiência em operação — e comunidade em motor de crescimento.

No Marketing Trends, novo videocast da EXAME que conversa com CMOs, executivos e personalidades da publicidade e da creator economy, Jade fala sobre decisões estratégicas ao longo da carreira, o papel do Big Brother Brasil na ampliação de alcance e os bastidores da construção da Aura Beauty, sua marca de beleza.

“Na creator economy, não basta apenas colocar seu nome num produto. Existe essa impressão de que basta assinar e vai vender, mas não é assim. Eu estou no 360 da marca: do desenvolvimento do perfume às reuniões de fechamento, passando pelas campanhas. As pessoas sabem que tem o meu dedo em tudo”, diz a influenciadora.

Lançada em 2024 em parceria com a Hinode, a marca de beleza e perfumaria da atriz alcançou, em seu primeiro ano de operação, mais de 500 mil unidades vendidas, entre perfumes, body splashes, itens de maquiagem e outros produtos. Para o projeto, foram investidos R$ 2 milhões em desenvolvimento e comunicação.

Um dos destaques da Aura Beauty está na produção das fragrâncias, desenvolvidas pela Givaudan, casa de perfumaria suíça considerada a maior do mundo. Questionada sobre o que explica o desempenho da marca, Jade aponta a comunidade como fator central.

“A marca é construída junto com as pessoas. A Aura virou a primeira marca de beleza no TikTok Shop no Brasil, e isso só aconteceu porque a comunidade abraçou”, afirma. “Creators fazem lives, vendem, usam cupons e são remunerados. É um sonho construído em conjunto. Hoje, se você entra no TikTok, sempre tem alguém vendendo Aura ao vivo. Isso é uma força absurda.”

Na entrevista, ela também comenta quais plataformas performam melhor em termos de engajamento e receita e fala sobre o momento atual como protagonista de Tudo por uma Segunda Chance, primeira novela vertical da TV Globo.

“É um formato completamente novo. Todo mundo estava descobrindo junto: atores, direção, equipe e público. Isso, para mim, é mágico. Inovação sempre gera conversa, seja positiva ou não. O projeto já ultrapassou 100 milhões de alcance, o que mostra a força de novos formatos quando eles se conectam com a forma como as pessoas consomem conteúdo hoje", diz a atriz. Acompanhe.

Assista à entrevista com Jade Picon no Marketing Trends

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:Marketing Trendsestrategias-de-marketingmarketing de influencia

Mais de Marketing

Copa do Mundo, eleições, IA: executivos apontam caminhos da publicidade em 2026

Como a frequência se tornou o ativo mais valioso do marketing moderno

70% dos brasileiros preferem internet com anúncios a pagar por serviços digitais

'História e estilo': New Era lança nova coleção inspirada em Ayrton Senna

Mais na Exame

Minhas Finanças

Como vai funcionar o saque do FGTS para quem optou pelo saque-aniversário?

Brasil

Novo ministro do Turismo toma posse nesta terça-feira; saiba quem é

Future of Money

Tendência de baixa do bitcoin tem 'indícios de exaustão'

Tecnologia

ByteDance planeja investir US$ 23 bilhões em IA para enfrentar big techs dos EUA