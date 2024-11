Como aproveitar a Black Friday para conquistar clientes fiéis para o ano todo

A Black Friday 2024 promete movimentar R$ 9,3 bilhões, de acordo com estimativas do ecossistema de inteligência de dados Geotrust. A data, tradicionalmente associada a grandes descontos, tem se consolidado como uma oportunidade para as marcas não apenas impulsionarem as vendas, mas também fidelizarem consumidores.

Pesquisas da Bain & Company indicam que clientes fiéis representam 67% do faturamento de uma marca, reforçando a importância de manter esses relacionamentos. Nesse contexto, os programas de fidelidade se destacam como uma estratégia crescente no Brasil, oferecendo benefícios como promoções exclusivas e cashbacks para incentivar compras durante e após o período de descontos.

“O consumidor geralmente utiliza a Black Friday para conhecer novas marcas. No entanto, é importante que o varejo se atente ao fato de que 51% dos consumidores compram apenas nas lojas onde já haviam comprado antes. Portanto, além de atrair novos clientes, a data é uma oportunidade para fidelizá-los e também recuperar clientes inativos”, diz Pedro Ivo, professor da Fundação Dom Cabral e sócio-diretor da Dito CRM.

Deborah Daloia, especialista em fidelidade e parcerias, recomenda que as empresas aproveitem a data para reativar clientes e fortalecer a lealdade. “Campanhas segmentadas durante esse período podem gerar um impacto positivo e mostrar aos consumidores o valor de participar de um programa de fidelidade”, destaca.

Para Marco Leite, gerente de Parcerias da Azul Linhas Aéreas, a Black Friday é uma oportunidade para realizar promoções que valorizem os clientes ativos. “É importante oferecer descontos maiores para quem já fez compras anteriores, como na segunda, terceira ou quarta compra. Oferecer descontos para novos clientes é essencial, mas também é necessário valorizar quem já faz parte do seu ecossistema”, afirma.

Empresas buscam soluções de fidelização para impulsionar receita

A tecnologia tem papel central nesse processo, com empresas como a Alloyal oferecendo soluções para aumentar o engajamento e a retenção de clientes. Aluísio Cirino, CEO da Alloyal, ressalta que a Black Friday não deve ser vista apenas como uma oportunidade de vendas imediatas, mas também como um ponto de partida para construir um relacionamento duradouro com os consumidores.

A plataforma da Alloyal oferece recursos como programas de pontos, cashback, sorteios, clubes de descontos e segmentação de clientes, com o objetivo de aumentar o engajamento.

A solução funciona de forma simples: a empresa adere ao aplicativo e cria um clube de fidelidade personalizado com a identidade de sua marca. Imediatamente, os clientes ganham acesso a descontos em mais de 25 mil estabelecimentos conveniados, como Booking, iPlace, Kabum, Boticário, Nike e C&A. Cada nova transação gera vantagens para compras futuras, incentivando a fidelização.

A tecnologia também permite que as empresas compreendam o comportamento do consumidor, possibilitando ofertas de descontos e uma melhor experiência de compra. “Um programa de fidelidade, nesse contexto, é um recurso estratégico para conquistar clientes fiéis”, garante o CEO.

Estima-se que a plataforma já tenha gerado R$ 68 milhões em economia para seus 8 milhões de usuários e mais de R$ 100 milhões em vendas para as empresas clientes. Desde sua criação, a startup distribuiu mais de R$ 3 milhões em cashback. Entre os maiores aumentos percentuais de cashback, destacam-se Leroy Merlin, que passou de 5% para 8%, Vivara, de 3,5% para 6%, e Booking, de 1% para 3%.

A plataforma projeta que a venda de eletrodomésticos lidere novamente as vendas durante a Black Friday 2024, repetindo a tendência de 2023, quando representaram 78,3% das compras online.