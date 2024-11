Ex-executivo da Jaguar Land Rover lança consultoria de luxo 88quatro8

O marketing de relacionamento está cada vez mais presente no mercado de luxo. Para ficar em um exemplo, clientes da Panerai que compraram este ano um novo Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa “Experience Edition”, de edição limitada, foram convidados a receber a peça durante a etapa de Barcelona da America’s Cup, em setembro passado.

De olho nesse mercado competitivo e exigente, três executivos da área de comunicação lançaram hoje, terça-feira 25 de novembro, a 88quatro8. Segundo os fundadores, trata-se de uma empresa de curadoria de experiências de luxo moderno e encantamento, que tem como proposta transformar e elevar o valor percebido das marcas de seus clientes.

A empresa atenderá empresas de diversos setores, que busquem se diferenciar da concorrência por meio de elementos característicos das marcas de luxo moderno, reconhecidas por gerar encantamento. Como demonstração da essência desse propósito, o evento de lançamento da 88quatro8 aconteceu no Rosewood, em São Paulo, eleito pela Exame como o melhor hotel de 2024.

Os três sócios da agência

A 88quatro8 conta com três sócios. Paulo Manzano tem 30 anos de experiência em comunicação corporativa. Nos últimos seis anos atuou como diretor de marketing, produto e PR da Jaguar Land Rover, onde foi responsável pela implementação da estratégia de modern luxury no Brasil, incluindo o lançamento de modelos como o Jaguar I-Pace.

Ivan Bismara possui décadas de experiência como sócio-diretor em consultorias de moda, marketing, design e desenvolvimento humano. Foi criador do curso premium de design de moda da FAAP e é um dos idealizadores do curso de gestão estratégica do luxo.

Ari Folino Jr. É empresário e consultor em marketing e gestão de negócios. Doutor em comunicação e semiótica, com foco em cibercultura, acumula mais de 25 anos de experiência em marketing e administração, atuando em planejamento, reestruturação, desenvolvimento de produtos e fortalecimento de marcas.

O cume do Everest

O nome 88quatro8 vem da altura do Everest, de 8.848 metros de altura, uma forma de representar o propósito de elevar ao extremo o valor percebido das marcas. “Queríamos algo original e significativo que representasse nossa essência”, diz Ari Folino Jr. “Entre os conceitos que exploramos, a ideia de ‘topo’ ou ‘ponto mais alto’ se destacou.”

“O tempo é um elemento essencial do luxo, especialmente na forma como as pessoas o utilizam. Se um cliente dedica seu tempo a uma marca, essa interação deve ser valorizada e oferecer uma experiência marcante”, afirma Ivan Bismara.

Para Paulo Manzano, cada interação ao longo da jornada do cliente pode e deve ser um ponto de impacto positivo, gerando conexões que transcendem a simples aquisição de produtos e serviços. “Uma experiência de luxo, ou de encantamento, não precisa ser explicada; ela simplesmente é sentida”, diz.