Com Taís Araujo, Italac quer reforçar a proximidade com os lares brasileiros

A Italac iniciou uma nova fase de comunicação com a campanha “Italac tá lá em casa”, criada pela Galeria.ag, que reposiciona o discurso da empresa a partir da ideia de presença cotidiana. O movimento ocorre em um momento em que a marca de laticínios busca ampliar sua associação simbólica com o público e transformar reconhecimento de prateleira em preferência.

A estratégia usa cenas de consumo em diferentes rotinas domésticas, narradas e protagonizadas por Taís Araujo, embaixadora da marca há uma década. O filme mostra refeições, preparo de receitas e momentos de pausa para reforçar a ideia de que os produtos da Italac estão presentes em diversas ocasiões de uso ao longo do dia.

Segundo Alexandre Teixeira, diretor de marketing da companhia, o objetivo é dar lastro estratégico a essa presença. “A Italac já faz parte da rotina de milhões de brasileiros, e o nosso desafio agora é dar um novo significado a essa presença. Queremos ser lembrados também pela emoção, pela confiança e pela conexão que criamos com as famílias”, afirma.

A campanha, que estreou neste domingo, 16, no intervalo do Fantástico, também retoma o jingle histórico da marca em nova interpretação. A atualização aposta na memória sonora como ativo de branding em um setor no qual as empresas buscam diferenciação além de preço e distribuição — dois elementos centrais na dinâmica competitiva dos lácteos.

Além disso, o projeto introduz uma metáfora visual por meio de crianças que constroem uma casa com embalagens vazias da marca. Para Silvio Amorim, diretor executivo de criação da Galeria.ag, o recurso reforça o papel simbólico que a comunicação pretende enfatizar.

“A ideia é reforçar a presença da Italac nas casas de todo o país, com uma frase que aproveita a sonoridade da própria marca: Italac tá lá. No filme, vemos os produtos sendo consumidos em várias casas. E cada vez que uma embalagem fica vazia, ela é levada pela criança da família”, afirma Amorim. “No final, descobrimos que as crianças construíram uma casinha toda feita de embalagens da Italac.”

A presença de Taís Araujo também sustenta o reposicionamento ao conectar continuidade e atualização. “É uma campanha que fala sobre o que é ser real, estar junto e fazer parte. A Italac tem essa coisa de estar por perto, de representar o que é simples, cotidiano e verdadeiro, e isso é o que me faz ter tanto carinho por essa parceria de tantos anos”, diz a atriz, em comunicado.

Ampliação de presença e desdobramentos

A estratégia de mídia combina TV, digital (TikTok, Instagram, YouTube/Google Ads) e OOH nas principais praças do país, como São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Na capital paulista, os painéis estão distribuídos em áreas de grande circulação, entre elas Sé, Luz, Paulista e Vila Olímpia (Linha Esmeralda da CPTM).

Além do filme principal de 60 segundos, há versões de 30 e 15 segundos e, a partir de 2026, novos filmes de 10 segundos focados nos leites desnatado, zero lactose e ProPlay. A comunicação segue no ar até dezembro, com desdobramentos digitais e OOH previstos ao longo de 2026.

O lançamento acontece em um momento de avanço do mercado de lácteos no país. Projeções do Ministério da Agricultura indicam que o Valor Bruto da Produção (VBP) — o faturamento total das atividades agropecuárias — deve chegar a R$ 1,406 trilhão em 2025. Desse montante, a pecuária responderá por R$ 478 bilhões, e o leite, uma das principais cadeias do setor, deve movimentar R$ 71,5 bilhões, alta de 5,2% em relação ao ano anterior.

A campanha se insere nesse contexto como ferramenta de fortalecimento de marca em um segmento de alta frequência de compra e forte concorrência, no qual disponibilidade, preço e hábito determinam a decisão. Para a Italac, empresa 100% nacional e familiar, a aposta em presença simbólica e rotina opera tanto como reforço imediato de marca quanto como estratégia de construção de preferência no médio prazo.