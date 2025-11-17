Marketing

Com Taís Araujo, Italac quer reforçar a proximidade com os lares brasileiros

‘Italac tá lá em casa’ orienta o reposicionamento da empresa, que aposta em rotina, emoção e memória sonora para avançar em um mercado projetado para movimentar R$ 71,5 bilhões

Taís Araujo em cena da nova campanha “Italac tá lá em casa”, que reforça a presença da marca na rotina de consumo das famílias brasileiras (Divulgação)

Taís Araujo em cena da nova campanha “Italac tá lá em casa”, que reforça a presença da marca na rotina de consumo das famílias brasileiras (Divulgação)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13h29.

Tudo sobreCampanhas Publicitárias
Saiba mais

A Italac iniciou uma nova fase de comunicação com a campanha “Italac tá lá em casa”, criada pela Galeria.ag, que reposiciona o discurso da empresa a partir da ideia de presença cotidiana. O movimento ocorre em um momento em que a marca de laticínios busca ampliar sua associação simbólica com o público e transformar reconhecimento de prateleira em preferência.

A estratégia usa cenas de consumo em diferentes rotinas domésticas, narradas e protagonizadas por Taís Araujo, embaixadora da marca há uma década. O filme mostra refeições, preparo de receitas e momentos de pausa para reforçar a ideia de que os produtos da Italac estão presentes em diversas ocasiões de uso ao longo do dia.

Segundo Alexandre Teixeira, diretor de marketing da companhia, o objetivo é dar lastro estratégico a essa presença. “A Italac já faz parte da rotina de milhões de brasileiros, e o nosso desafio agora é dar um novo significado a essa presença. Queremos ser lembrados também pela emoção, pela confiança e pela conexão que criamos com as famílias”, afirma.

A campanha, que estreou neste domingo, 16, no intervalo do Fantástico, também retoma o jingle histórico da marca em nova interpretação. A atualização aposta na memória sonora como ativo de branding em um setor no qual as empresas buscam diferenciação além de preço e distribuição — dois elementos centrais na dinâmica competitiva dos lácteos.

Além disso, o projeto introduz uma metáfora visual por meio de crianças que constroem uma casa com embalagens vazias da marca. Para Silvio Amorim, diretor executivo de criação da Galeria.ag, o recurso reforça o papel simbólico que a comunicação pretende enfatizar.

“A ideia é reforçar a presença da Italac nas casas de todo o país, com uma frase que aproveita a sonoridade da própria marca: Italac tá lá. No filme, vemos os produtos sendo consumidos em várias casas. E cada vez que uma embalagem fica vazia, ela é levada pela criança da família”, afirma Amorim. “No final, descobrimos que as crianças construíram uma casinha toda feita de embalagens da Italac.”

A presença de Taís Araujo também sustenta o reposicionamento ao conectar continuidade e atualização. “É uma campanha que fala sobre o que é ser real, estar junto e fazer parte. A Italac tem essa coisa de estar por perto, de representar o que é simples, cotidiano e verdadeiro, e isso é o que me faz ter tanto carinho por essa parceria de tantos anos”, diz a atriz, em comunicado.

yt thumbnail

Ampliação de presença e desdobramentos

A estratégia de mídia combina TV, digital (TikTok, Instagram, YouTube/Google Ads) e OOH nas principais praças do país, como São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Na capital paulista, os painéis estão distribuídos em áreas de grande circulação, entre elas Sé, Luz, Paulista e Vila Olímpia (Linha Esmeralda da CPTM).

Além do filme principal de 60 segundos, há versões de 30 e 15 segundos e, a partir de 2026, novos filmes de 10 segundos focados nos leites desnatado, zero lactose e ProPlay. A comunicação segue no ar até dezembro, com desdobramentos digitais e OOH previstos ao longo de 2026.

O lançamento acontece em um momento de avanço do mercado de lácteos no país. Projeções do Ministério da Agricultura indicam que o Valor Bruto da Produção (VBP) — o faturamento total das atividades agropecuárias — deve chegar a R$ 1,406 trilhão em 2025. Desse montante, a pecuária responderá por R$ 478 bilhões, e o leite, uma das principais cadeias do setor, deve movimentar R$ 71,5 bilhões, alta de 5,2% em relação ao ano anterior.

A campanha se insere nesse contexto como ferramenta de fortalecimento de marca em um segmento de alta frequência de compra e forte concorrência, no qual disponibilidade, preço e hábito determinam a decisão. Para a Italac, empresa 100% nacional e familiar, a aposta em presença simbólica e rotina opera tanto como reforço imediato de marca quanto como estratégia de construção de preferência no médio prazo.

Acompanhe tudo sobre:Campanhas Publicitáriasestrategias-de-marketing

Mais de Marketing

71% dos brasileiros vão gastar mais na Copa: veja o que pretendem consumir

O que a Kings League ensina às marcas sobre falar com a geração Z

9 campanhas que marcaram a semana no marketing e na publicidade

WPP e Havas avaliam cenário para possível acordo, diz portal

Mais na Exame

Esporte

Empresa de Neymar pai adquire a marca de Pelé por R$ 95 milhões

Um conteúdo Bússola

Em 3 anos, Brasil alcançou um dos seus maiores avanços na direção da soberania digital

Pop

Paul McCartney protesta contra IA com música 'silenciosa'

EXAME Agro

Brasil pode vender mais cortes de carne aos EUA após tarifa cair, diz Abiec