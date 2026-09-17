Serviços já representam 86% da economia de Pequim e devem chegar a RMB 6 trilhões até 2030

Pequim pretende elevar para cerca de RMB 6 trilhões o valor gerado pelo setor de serviços até 2030. Em 2025, esse montante chegou a RMB 4,5 trilhões, o dobro do registrado dez anos antes. A meta faz parte de um novo plano para ampliar e modernizar uma área que já responde por 86% do PIB da capital chinesa.

Os serviços também empregam mais de 80% da população ocupada da cidade. Informação, finanças, ciência e tecnologia e serviços empresariais concentram 62% do valor gerado pelo setor, segundo os dados apresentados no plano para o período de 2026 a 2030.

Entre as prioridades estão atividades ligadas diretamente às empresas e à produção. Pequim pretende expandir serviços de software e tecnologia da informação e desenvolver áreas como 6G e internet via satélite. O plano também inclui fintechs, capital de risco, financiamento da cadeia de suprimentos, consultoria, serviços jurídicos e transporte de cargas por diferentes meios.

A inteligência artificial aparece entre as tecnologias previstas para abrir novas frentes de negócios. A cidade pretende estimular modelos especializados de IA e ampliar o uso de tecnologias como interfaces cérebro-computador e robôs cirúrgicos em serviços médicos e de cuidados para idosos.

O plano também prevê mudanças em serviços usados no dia a dia da população. Entre as medidas estão ampliar a oferta de creches acessíveis, serviços para idosos, telemedicina e médicos de família, além de melhorar os serviços domésticos e criar estruturas de atendimento mais próximas das comunidades.

Turismo, cultura, comércio, esportes e exposições também estão entre as áreas escolhidas para expansão. Segundo o documento, o conjunto dessas novas frentes, que inclui ainda saúde, ciências da vida e tecnologias inteligentes, poderá abrir um potencial de crescimento superior a RMB 1 trilhão.

Além da meta de RMB 6 trilhões para o setor, Pequim pretende que os serviços voltados à produção representem cerca de 65% do total até 2030. O plano também estabelece que as importações e exportações de serviços superem RMB 1,5 trilhão no período.

Fonte: people.com.cn