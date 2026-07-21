Cimed leva ao Brasileirão estratégia que triplicou vendas na Copa do Mundo

A estratégia que ajudou a Cimed a triplicar as vendas durante a Copa do Mundo de 2026 vai desembarcar no Campeonato Brasileiro. Depois de investir R$ 200 milhões em ativações ligadas ao torneio, a farmacêutica diz ter registrado crescimento de 178% nas vendas ao consumidor final e ultrapassado 3 bilhões de visualizações nas redes sociais. O modelo agora será aplicado em campanhas com Palmeiras e Cruzeiro.

Segundo João Adibe, CEO da Cimed, a companhia superou a meta de transformar a Copa em uma plataforma de comunicação integrada, com ativações digitais, influenciadores, presença nos jogos da Seleção Brasileira nos Estados Unidos e campanhas promocionais voltadas ao varejo.

"Superamos as expectativas e cumprimos o objetivo de transformar a Cimed em uma verdadeira plataforma de comunicação durante a participação do Brasil no campeonato", afirma o executivo.

Como a campanha impulsionou as vendas

A aposta partiu de um problema recorrente no varejo farmacêutico. De acordo com Adibe, os dias de jogos da Seleção Brasileira costumam reduzir o fluxo de consumidores nas farmácias.

A resposta foi transformar esse momento em uma oportunidade comercial. Em parceria com 21 redes pelo país, a Cimed ofereceu produtos em dobro e descontos de 50% em medicamentos genéricos nos dias de jogo Brasil.

A empresa afirma que a iniciativa triplicou as vendas e elevou em 178% o sell-out, indicador que mede as vendas ao consumidor final.

Estratégia de comunicação

Além das promoções nas farmácias, a Cimed concentrou sua comunicação nas redes sociais. A estratégia reuniu os perfis da empresa e de marcas como Carmed, Lavitan, Super, João e Maria e Cimed Esportes, além das contas de João Adibe, Karla Felmanas, Jon Vlogs e outros influenciadores parceiros.

Vídeos mostrando a experiência dos brasileiros acompanhando a Seleção e os bastidores da Copa fizeram parte da estratégia de conteúdo durante o torneio. Segundo a empresa, a operação ultrapassou 3 bilhões de visualizações. Desse total, 98% veio de novas contas alcançadas.

Na avaliação de Adibe, o trabalho ajudou a ampliar o reconhecimento das marcas da companhia e consolidou a Cimed Esportes como um canal próprio de comunicação, ao mesmo tempo em que contribuiu para os resultados comerciais da campanha.

Por isso, a campanha deixa de ser uma ação exclusiva da Seleção Brasileira e passa a fazer parte da estratégia permanente da companhia. O formato será replicado nas ativações da Cimed com Palmeiras e Cruzeiro ao longo do Campeonato Brasileiro.