Moonshot quer buscar até US$ 5 bilhões em IPO em Hong Kong ainda este ano

A Moonshot AI avalia levantar até US$ 5 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO) planejada para Hong Kong, possivelmente ainda neste ano.

A empresa chinesa de inteligência artificial vem surfando forte demanda de investidores desde que se tornou, em julho, a sensação global do setor.

Segundo a Bloomberg, o laboratório, sediado em Pequim, contratou o Bank of America como coordenador geral da operação, ao lado dos bancos China International Capital Corporation (CICC), Deutsche Bank e Goldman Sachs como responsáveis pela oferta.

A companhia já protocolou o pedido de forma confidencial. Segundo as fontes, a captação pode ficar entre US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões, mas o tamanho e o momento exato ainda podem mudar.

Fundada por Yang Zhilin, ex-professor da Universidade Tsinghua que passou por Meta e Google, a Moonshot tem entre seus investidores Alibaba, Tencent e 5Y Capital. Mas foi em julho que a empresa saltou para o centro do debate global de IA, com o lançamento do Kimi K3, modelo de pesos abertos que chegou a superar sistemas da Anthropic e da OpenAI em alguns testes de referência — o primeiro modelo chinês de pesos abertos a atingir essa marca, segundo a consultoria Artificial Analysis.

Dias depois do lançamento, a Moonshot liberou os pesos do K3 para download público e gratuito, permitindo que qualquer desenvolvedor baixe, modifique e rode o modelo na própria infraestrutura — uma aposta declarada em crescer por meio da abertura, em contraste com o modelo fechado e por assinatura de rivais americanos.

A valorização meteórica

O ímpeto já havia sido testado no mercado privado. A companhia atingiu avaliação de US$ 35 bilhões em julho, após captar US$ 3,5 bilhões numa rodada maior do que o esperado — e, segundo a reportagem, já está em conversas com potenciais investidores para uma nova rodada pré-IPO a uma avaliação de US$ 50 bilhões.

A Bloomberg já havia noticiado em março que a Moonshot discutia um possível IPO em Hong Kong, mas foi a recepção ao Kimi K3 que deu à tese de listagem uma prova de conceito que nenhuma apresentação a investidores conseguiria reproduzir sozinha.

A janela, porém, não está garantida: cerca de metade das ofertas recentes em Hong Kong teve desempenho abaixo do esperado, o que adiciona incerteza a uma estreia de avaliação tão alta. Há também um front regulatório para acompanhar, a Casa Branca chegou a acusar a Moonshot de ter copiado o Claude, da Anthropic, para desenvolver o K3, reacendendo em Washington o debate sobre banir modelos chineses de código aberto.