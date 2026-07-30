Marketing

Por que uma árvore de Natal apareceu na Faria Lima em julho?

Ação da Swile Brasil aposta em instalação inusitada para incentivar empresas a anteciparem decisões sobre o fim do ano

Árvore de Natal na Faria Lima: ação da Swile Brasil provoca conversa sobre o Vale-Natal (Divulgação)

Árvore de Natal na Faria Lima: ação da Swile Brasil provoca conversa sobre o Vale-Natal (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 30 de julho de 2026 às 18h09.

Nesta semana, quem passou pela Avenida Faria Lima, em São Paulo, encontrou uma cena pouco comum para o mês de julho: uma árvore de Natal de cinco metros instalada em um dos principais centros financeiros do país, acompanhada por um cronômetro de contagem regressiva.

A intervenção faz parte de uma campanha da empresa de benefícios corporativos Swile Brasil. Segundo a companhia, a ideia é chamar a atenção para um movimento bem específico: a antecipação do planejamento dos benefícios de fim de ano.

Experiência antes da mensagem

Segundo Tiago Barra, diretor de marketing da Swile Brasil, a escolha de levar uma árvore natalina para a Faria Lima, ainda em julho, é uma aposta para gerar repercussão nas redes sociais.

“Em vez de comunicar esse movimento apenas por meio de uma campanha tradicional, decidimos levá-lo para o espaço público, criando uma ativação que provoca a pergunta antes de dar a resposta”, destaca o executivo.

Segundo Barra, ao lado da árvore, um cronômetro convida quem passa pela região a acessar um QR Code que explica a iniciativa.

A ação dialoga com mudanças no próprio mercado de benefícios. Segundo dados da empresa, a procura pelo Vale-Natal cresceu 23% entre 2024 e 2025, depois de registrar alta de 100% no ano anterior. Hoje, o benefício atende cerca de 220 mil pessoas, com ticket médio de R$ 330.

A ativação também recebe nesta quinta-feira, 30, uma apresentação do Coral Jovem Heliópolis, ligado ao Instituto Baccarelli.

Acompanhe tudo sobre:Campanhas Publicitáriasestrategias-de-marketing

Mais de Marketing

Após Keeta, iFood lança mochila especial e usa algoritmo para reduzir falhas no delivery

IA faz Grupo Pão de Açúcar reduzir 40% dos custos de produção de conteúdo

Na Creator Economy, atenção e Brand Safety caminham juntos

Bacio di Latte dá segundo pote de gelato grátis em nova edição de 'Bacio em Dobro'

Mais na Exame

Mercados

Apple tem lucro acima da expectativa e reduz investimentos na contramão das 'techs'

ESG

Marcopolo adota tecido feito com PET reciclado em poltronas de ônibus

Um conteúdo Bússola

Gás nacional, infraestrutura e mercado: o debate sobre Gas Release

Brasil

Tereza Cristina diz a aliados que aceita convite para vice de Flávio, mas aliança enfrenta entraves