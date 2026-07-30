Por que uma árvore de Natal apareceu na Faria Lima em julho?

Nesta semana, quem passou pela Avenida Faria Lima, em São Paulo, encontrou uma cena pouco comum para o mês de julho: uma árvore de Natal de cinco metros instalada em um dos principais centros financeiros do país, acompanhada por um cronômetro de contagem regressiva.

A intervenção faz parte de uma campanha da empresa de benefícios corporativos Swile Brasil. Segundo a companhia, a ideia é chamar a atenção para um movimento bem específico: a antecipação do planejamento dos benefícios de fim de ano.

Experiência antes da mensagem

Segundo Tiago Barra, diretor de marketing da Swile Brasil, a escolha de levar uma árvore natalina para a Faria Lima, ainda em julho, é uma aposta para gerar repercussão nas redes sociais.

“Em vez de comunicar esse movimento apenas por meio de uma campanha tradicional, decidimos levá-lo para o espaço público, criando uma ativação que provoca a pergunta antes de dar a resposta”, destaca o executivo.

Segundo Barra, ao lado da árvore, um cronômetro convida quem passa pela região a acessar um QR Code que explica a iniciativa.

A ação dialoga com mudanças no próprio mercado de benefícios. Segundo dados da empresa, a procura pelo Vale-Natal cresceu 23% entre 2024 e 2025, depois de registrar alta de 100% no ano anterior. Hoje, o benefício atende cerca de 220 mil pessoas, com ticket médio de R$ 330.

A ativação também recebe nesta quinta-feira, 30, uma apresentação do Coral Jovem Heliópolis, ligado ao Instituto Baccarelli.