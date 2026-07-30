Por que uma árvore de Natal apareceu na Faria Lima em julho?

Árvore de Natal na Faria Lima: ação da Swile Brasil provoca conversa sobre o Vale-Natal (Divulgação)
Repórter de Marketing
Publicado em 30 de julho de 2026 às 18h09.
Nesta semana, quem passou pela Avenida Faria Lima, em São Paulo, encontrou uma cena pouco comum para o mês de julho: uma árvore de Natal de cinco metros instalada em um dos principais centros financeiros do país, acompanhada por um cronômetro de contagem regressiva.
A intervenção faz parte de uma campanha da empresa de benefícios corporativos Swile Brasil. Segundo a companhia, a ideia é chamar a atenção para um movimento bem específico: a antecipação do planejamento dos benefícios de fim de ano.
Segundo Tiago Barra, diretor de marketing da Swile Brasil, a escolha de levar uma árvore natalina para a Faria Lima, ainda em julho, é uma aposta para gerar repercussão nas redes sociais.
“Em vez de comunicar esse movimento apenas por meio de uma campanha tradicional, decidimos levá-lo para o espaço público, criando uma ativação que provoca a pergunta antes de dar a resposta”, destaca o executivo.
Segundo Barra, ao lado da árvore, um cronômetro convida quem passa pela região a acessar um QR Code que explica a iniciativa.
A ação dialoga com mudanças no próprio mercado de benefícios. Segundo dados da empresa, a procura pelo Vale-Natal cresceu 23% entre 2024 e 2025, depois de registrar alta de 100% no ano anterior. Hoje, o benefício atende cerca de 220 mil pessoas, com ticket médio de R$ 330.
A ativação também recebe nesta quinta-feira, 30, uma apresentação do Coral Jovem Heliópolis, ligado ao Instituto Baccarelli.