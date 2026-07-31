Ibovespa abre com quase três horas de atraso; Vale cai após balanço

Ibovespa: atraso na 'clearing' adiou abertura do pregão (Germano Lüders/Exame)
Repórter de Invest
Publicado em 31 de julho de 2026 às 13h08.
As negociações no mercado brasileiro de ações começaram mais tarde nesta sexta-feira, 31. A B3, administradora da bolsa, informou que a demora para o início do pregão decorreu de atrasos no envio de arquivos e abertura da Câmara B3, a estrutura responsável por registrar, garantir e liquidar operações. A empresa não detalhou o que motivou o atraso.
A maioria dos papéis da carteira do Ibovespa estavam em leilão até às 12h50 (horário de Brasília) e o índice deu a largada com ligeira alta, de 0,3%, aos 177.683 pontos.
As ações da Vale (VALE3) não demonstravam fôlego após a divulgação do balanço do 2º trimestre de 2026, na noite de ontem. Se por um lado a empresa apresentou um operacional forte, por outro foi impactada por aumento de custos na sua principal atividade, a mineração. A companhia, inclusive, elevou o guidance para esses custos em 2026. Na primeira hora de negociações, o papel oscilava próximo da estabilidade, a R$ 75,90 (-0,2%).
As units do Santander Brasil disparavam 13,4% depois que o banco anunciou, na noite ontem, a proposta de oferta de aquisição via permuta da sua matriz na Espanha. O Santander espanhol quer adquirir a fatia da subsidiária brasileira que está em circulação no mercado, mas informou que não vai tirar a empresa da B3.
Nos Estados Unidos, as bolsas também operavam com ganhos moderados. Os investidores estão dirigindo os balanços das big techs, que passaram sinais trocados sobre a tese de inteligência artificial. As ações da Apple recuavam 9,7% e as da Amazon disparavam 14%. Ambas divulgaram resultados na noite de ontem. uma sessão de forte recuperação das ações de tecnologia, enquanto o mercado avalia os balanços corporativos e as próximas sinalizações sobre os juros americanos.
No campo doméstico, resultado fiscal do setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 55,3 bilhões em junho, acima do déficit de R$ 47,1 bilhões registrado no mesmo mês de 2025. Em 12 meses, o déficit acumulado chegou a R$ 157,2 bilhões, equivalente a 1,19% do Produto Interno Bruto (PIB).
A dívida também avançou no período. A Dívida Bruta do Governo Geral atingiu 81,9% do PIB, alta de 0,9 ponto percentual em relação a maio, enquanto a Dívida Líquida do Setor Público chegou a 68,5% do PIB.
No mercado de câmbio, o dólar comercial era negociado com alta de 0,22%, cotado a R$ 5,07.
No cenário macroeconômico, o Itaú BBA revisou suas projeções para 2026 e passou a esperar crescimento menor da economia brasileira, com o PIB estimado em 1,9%, ante 2,1% anteriormente.
A instituição também reduziu a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 5,4% para 5,1%, e passou a prever a Selic em 13,75% ao ano no fim de 2026, contra expectativa anterior de 14%.
Os preços do petróleo avançam após o Irã afirmar que atacou dois navios-tanque que transitavam pelo Estreito de Ormuz sob escolta militar dos Estados Unidos.
O petróleo Brent futuro avançava 1,03%, a US$ 89,95 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) subia 1%, negociado a US$ 84,43.
A Guarda Revolucionária Islâmica afirmou que atingiu as embarcações, embora autoridades marítimas dos Estados Unidos e do Reino Unido ainda não tenham confirmado os ataques.
O mercado acompanha os riscos para o transporte global de petróleo na região, especialmente após ataques recentes atribuídos aos Houthis, aliados do Irã no Iêmen, contra embarcações ligadas à Arábia Saudita no Mar Vermelho.
Na Europa, os mercados operam sem direção definida, enquanto investidores avaliam os dados de inflação da zona do euro.
A inflação anual da região acelerou para 2,9% em julho, ante 2,8% em junho, permanecendo acima da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE).
O avanço foi puxado principalmente pela energia, cuja inflação acelerou para 10%, refletindo os impactos das tensões no Oriente Médio.
O índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,29%. O DAX, da Alemanha, caía 0,13%, o FTSE 100, de Londres, perdia 0,39%, enquanto o CAC 40, da França, avançava 0,23%.
Na Ásia, os mercados fecharam majoritariamente em alta, liderados pela forte recuperação das ações de tecnologia na Coreia do Sul.
O Kospi disparou 17,9%, para 6.595 pontos, registrando o maior avanço diário de sua história. O movimento veio após a forte recuperação das ações de semicondutores em Wall Street.
O índice de tecnologia sul-coreano havia sido pressionado nos últimos pregões, mas voltou a ganhar força com a recuperação dos papéis ligados à inteligência artificial (IA).
O Taiex, de Taiwan, subiu 8%, enquanto o Nikkei 225, do Japão, avançou 4%. Na China, o CSI 300 ganhou 0,85%.