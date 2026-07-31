Ibovespa abre com quase três horas de atraso; Vale cai após balanço

As negociações no mercado brasileiro de ações começaram mais tarde nesta sexta-feira, 31. A B3, administradora da bolsa, informou que a demora para o início do pregão decorreu de atrasos no envio de arquivos e abertura da Câmara B3, a estrutura responsável por registrar, garantir e liquidar operações. A empresa não detalhou o que motivou o atraso.

A maioria dos papéis da carteira do Ibovespa estavam em leilão até às 12h50 (horário de Brasília) e o índice deu a largada com ligeira alta, de 0,3%, aos 177.683 pontos.

As ações da Vale (VALE3) não demonstravam fôlego após a divulgação do balanço do 2º trimestre de 2026, na noite de ontem. Se por um lado a empresa apresentou um operacional forte, por outro foi impactada por aumento de custos na sua principal atividade, a mineração. A companhia, inclusive, elevou o guidance para esses custos em 2026. Na primeira hora de negociações, o papel oscilava próximo da estabilidade, a R$ 75,90 (-0,2%).

As units do Santander Brasil disparavam 13,4% depois que o banco anunciou, na noite ontem, a proposta de oferta de aquisição via permuta da sua matriz na Espanha. O Santander espanhol quer adquirir a fatia da subsidiária brasileira que está em circulação no mercado, mas informou que não vai tirar a empresa da B3.

Nos Estados Unidos, as bolsas também operavam com ganhos moderados. Os investidores estão dirigindo os balanços das big techs, que passaram sinais trocados sobre a tese de inteligência artificial. As ações da Apple recuavam 9,7% e as da Amazon disparavam 14%. Ambas divulgaram resultados na noite de ontem. uma sessão de forte recuperação das ações de tecnologia, enquanto o mercado avalia os balanços corporativos e as próximas sinalizações sobre os juros americanos.

No campo doméstico, resultado fiscal do setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 55,3 bilhões em junho, acima do déficit de R$ 47,1 bilhões registrado no mesmo mês de 2025. Em 12 meses, o déficit acumulado chegou a R$ 157,2 bilhões, equivalente a 1,19% do Produto Interno Bruto (PIB).

A dívida também avançou no período. A Dívida Bruta do Governo Geral atingiu 81,9% do PIB, alta de 0,9 ponto percentual em relação a maio, enquanto a Dívida Líquida do Setor Público chegou a 68,5% do PIB.

No mercado de câmbio, o dólar comercial era negociado com alta de 0,22%, cotado a R$ 5,07.

Mercado revisa projeções para economia brasileira

No cenário macroeconômico, o Itaú BBA revisou suas projeções para 2026 e passou a esperar crescimento menor da economia brasileira, com o PIB estimado em 1,9%, ante 2,1% anteriormente.

A instituição também reduziu a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 5,4% para 5,1%, e passou a prever a Selic em 13,75% ao ano no fim de 2026, contra expectativa anterior de 14%.

Petróleo sobe após novos ataques no Oriente Médio

Os preços do petróleo avançam após o Irã afirmar que atacou dois navios-tanque que transitavam pelo Estreito de Ormuz sob escolta militar dos Estados Unidos.

O petróleo Brent futuro avançava 1,03%, a US$ 89,95 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) subia 1%, negociado a US$ 84,43.

A Guarda Revolucionária Islâmica afirmou que atingiu as embarcações, embora autoridades marítimas dos Estados Unidos e do Reino Unido ainda não tenham confirmado os ataques.

O mercado acompanha os riscos para o transporte global de petróleo na região, especialmente após ataques recentes atribuídos aos Houthis, aliados do Irã no Iêmen, contra embarcações ligadas à Arábia Saudita no Mar Vermelho.

Europa opera mista com inflação no radar

Na Europa, os mercados operam sem direção definida, enquanto investidores avaliam os dados de inflação da zona do euro.

A inflação anual da região acelerou para 2,9% em julho, ante 2,8% em junho, permanecendo acima da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE).

O avanço foi puxado principalmente pela energia, cuja inflação acelerou para 10%, refletindo os impactos das tensões no Oriente Médio.

O índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,29%. O DAX, da Alemanha, caía 0,13%, o FTSE 100, de Londres, perdia 0,39%, enquanto o CAC 40, da França, avançava 0,23%.

Bolsas asiáticas se recuperam após tombo

Na Ásia, os mercados fecharam majoritariamente em alta, liderados pela forte recuperação das ações de tecnologia na Coreia do Sul.

O Kospi disparou 17,9%, para 6.595 pontos, registrando o maior avanço diário de sua história. O movimento veio após a forte recuperação das ações de semicondutores em Wall Street.

O índice de tecnologia sul-coreano havia sido pressionado nos últimos pregões, mas voltou a ganhar força com a recuperação dos papéis ligados à inteligência artificial (IA).

O Taiex, de Taiwan, subiu 8%, enquanto o Nikkei 225, do Japão, avançou 4%. Na China, o CSI 300 ganhou 0,85%.