Com apoio de Bulova e Assaí, ‘Grand Slam’ de beach tennis acontece em São Paulo

Último Sand Series em Maresias, em outubro: mais de 5 mil visitantes (Ivan Storti/Sand Series/Divulgação)
Editor de Casual e Especiais
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10h00.
O Sand Series Tour Finals 2026, maior “Grand Slam” de beach tennis do mundo, reunirá as oito melhores duplas masculinas e femininas da temporada no Parque CERET, em São Paulo, de 28 de novembro a 5 de dezembro. O torneio distribuirá US$ 157.200, e suas sete quadras permanecerão abertas ao público após a competição.
Esportes de raquete estão mesmo em alta. Neste fim de ano, de 28 de novembro a 5 de dezembro, o Parque CERET, em São Paulo, recebe o Sand Series Tour Finals 2026, o maior “Grand Slam” de beach tennis do mundo. O evento distribuirá US$157.200 em premiação e benefícios e conta com patrocínio de Bulova, Heroes, Sil Cabos Elétricos e Assaí Atacadista, além do apoio da Prefeitura de São Paulo.
A competição conta com as oito melhores duplas da temporada nas categorias masculina e feminina incluindo atletas de mais de 10 nacionalidades. Além disso, o evento terá um diferencial: a estrutura montada para o torneio permanecerá no parque, ampliando o acesso aos esportes de areia e criando oportunidades para a formação de novos talentos.
As partidas serão realizadas diariamente, das 12h às 22h, entre 28 de novembro e 4 de dezembro. No dia 5 de dezembro, sábado, a programação será dedicada às quatro finais, disputadas em sequência a partir das 10h, encerrando a competição com as decisões dos títulos.
“O Sand Series Tour Finals é o evento mais importante do calendário competitivo do beach tennis, e a realização em São Paulo permite que ainda mais pessoas acompanhem a competição, ao mesmo tempo que deixa uma contribuição concreta para o desenvolvimento do esporte. A estrutura que ficará no CERET permitirá que mais pessoas tenham contato com as modalidades de areia e criará condições para trabalhar a formação de novos atletas”, comenta Anderson Rubinatto, membro do comitê organizador e CEO da Goolaço.
Após a competição, o Parque CERET contará com sete quadras de beach tennis e um espaço multiuso para esportes de areia, que poderá receber uma quadra central de beach tennis, além de atividades de futevôlei e vôlei de praia.
A iniciativa será complementada pela implantação de um centro de treinamento da Federação Paulista de Tênis no local. A estrutura será utilizada em horários de menor fluxo de frequentadores do parque, com foco na descoberta e no desenvolvimento de atletas de alto rendimento oriundos de comunidades de baixa renda.
A proposta é aproveitar o investimento em infraestrutura para ampliar as oportunidades de acesso ao esporte e fortalecer a formação de atletas, conectando a realização de um evento internacional à criação de condições para o desenvolvimento da modalidade a longo prazo.
Paralelamente à disputa profissional, o evento também receberá o New Wave, iniciativa voltada às duplas juvenis. A proposta é contribuir para o desenvolvimento de novos talentos e aproximar os jovens atletas da realidade do circuito profissional.
Durante o torneio, os participantes juvenis contarão com o acompanhamento dos treinadores Vinicius Font e Frederica Bacheta. A iniciativa busca oferecer suporte, orientação e intercâmbio de conhecimento, tornando a transição para o profissional mais estruturada e sustentável.
A última etapa aconteceu entre os dias 12 e 18 de outubro, em São Sebastião (SP). O Sand Series Maresias 2026 reuniu mais de 5 mil espectadores e gerou um impacto econômico estimado em R$26 milhões para a região.
O torneio também foi organizado pela Goolaço. Segundo a empresa, contou com investimento de R$2 milhões em infraestrutura, gerou mais de 200 postos de trabalho temporários e movimentou setores como hotelaria, gastronomia, comércio e transporte, com ocupação superior a 85% nos hotéis e pousadas locais durante o período.
A competição reuniu 128 atletas profissionais de 14 países, contou com a distribuição de US$ 75.000 em premiação e também promoveu uma clínica esportiva para 35 crianças de um projeto social da região.
O Sand Series Tour Finals 2026 será realizado de 28 de novembro a 5 de dezembro no Parque CERET, em São Paulo. As partidas ocorrerão das 12h às 22h até 4 de dezembro, enquanto as quatro finais começarão às 10h no dia 5.
O torneio reunirá as oito melhores duplas masculinas e as oito melhores duplas femininas da temporada. A competição contará com atletas de mais de dez nacionalidades.
O Sand Series Tour Finals 2026 distribuirá US$ 157.200 em premiação e benefícios. O evento é apresentado como o maior “Grand Slam” de beach tennis do mundo.
O Parque CERET ficará com sete quadras de beach tennis e um espaço multiuso para modalidades de areia, como futevôlei e vôlei de praia. O local também receberá um centro de treinamento da Federação Paulista de Tênis, voltado à descoberta e ao desenvolvimento de atletas de alto rendimento de comunidades de baixa renda.
O New Wave é uma iniciativa para duplas juvenis, criada para desenvolver novos talentos e aproximar jovens atletas do circuito profissional. Durante o torneio, os participantes terão acompanhamento dos treinadores Vinicius Font e Frederica Bacheta.
Segundo a organizadora Goolaço, a etapa realizada em outubro, em São Sebastião, recebeu mais de 5 mil espectadores e gerou impacto econômico estimado em R$ 26 milhões. A empresa afirma que o torneio recebeu investimento de R$ 2 milhões em infraestrutura, criou mais de 200 postos temporários e levou a ocupação de hotéis e pousadas locais a mais de 85%.