Com apoio de Bulova e Assaí, ‘Grand Slam’ de beach tennis acontece em São Paulo

RESUMO ＋ O Sand Series Tour Finals 2026, maior “Grand Slam” de beach tennis do mundo, reunirá as oito melhores duplas masculinas e femininas da temporada no Parque CERET, em São Paulo, de 28 de novembro a 5 de dezembro. O torneio distribuirá US$ 157.200, e suas sete quadras permanecerão abertas ao público após a competição.

Esportes de raquete estão mesmo em alta. Neste fim de ano, de 28 de novembro a 5 de dezembro, o Parque CERET, em São Paulo, recebe o Sand Series Tour Finals 2026, o maior “Grand Slam” de beach tennis do mundo. O evento distribuirá US$157.200 em premiação e benefícios e conta com patrocínio de Bulova, Heroes, Sil Cabos Elétricos e Assaí Atacadista, além do apoio da Prefeitura de São Paulo.

A competição conta com as oito melhores duplas da temporada nas categorias masculina e feminina incluindo atletas de mais de 10 nacionalidades. Além disso, o evento terá um diferencial: a estrutura montada para o torneio permanecerá no parque, ampliando o acesso aos esportes de areia e criando oportunidades para a formação de novos talentos.

As partidas serão realizadas diariamente, das 12h às 22h, entre 28 de novembro e 4 de dezembro. No dia 5 de dezembro, sábado, a programação será dedicada às quatro finais, disputadas em sequência a partir das 10h, encerrando a competição com as decisões dos títulos.

“O Sand Series Tour Finals é o evento mais importante do calendário competitivo do beach tennis, e a realização em São Paulo permite que ainda mais pessoas acompanhem a competição, ao mesmo tempo que deixa uma contribuição concreta para o desenvolvimento do esporte. A estrutura que ficará no CERET permitirá que mais pessoas tenham contato com as modalidades de areia e criará condições para trabalhar a formação de novos atletas”, comenta Anderson Rubinatto, membro do comitê organizador e CEO da Goolaço.

As sete quadras permanecerão para uso do público

Após a competição, o Parque CERET contará com sete quadras de beach tennis e um espaço multiuso para esportes de areia, que poderá receber uma quadra central de beach tennis, além de atividades de futevôlei e vôlei de praia.

A iniciativa será complementada pela implantação de um centro de treinamento da Federação Paulista de Tênis no local. A estrutura será utilizada em horários de menor fluxo de frequentadores do parque, com foco na descoberta e no desenvolvimento de atletas de alto rendimento oriundos de comunidades de baixa renda.

A proposta é aproveitar o investimento em infraestrutura para ampliar as oportunidades de acesso ao esporte e fortalecer a formação de atletas, conectando a realização de um evento internacional à criação de condições para o desenvolvimento da modalidade a longo prazo.

Paralelamente à disputa profissional, o evento também receberá o New Wave, iniciativa voltada às duplas juvenis. A proposta é contribuir para o desenvolvimento de novos talentos e aproximar os jovens atletas da realidade do circuito profissional.

Durante o torneio, os participantes juvenis contarão com o acompanhamento dos treinadores Vinicius Font e Frederica Bacheta. A iniciativa busca oferecer suporte, orientação e intercâmbio de conhecimento, tornando a transição para o profissional mais estruturada e sustentável.

A última etapa aconteceu entre os dias 12 e 18 de outubro, em São Sebastião (SP). O Sand Series Maresias 2026 reuniu mais de 5 mil espectadores e gerou um impacto econômico estimado em R$26 milhões para a região.

O torneio também foi organizado pela Goolaço. Segundo a empresa, contou com investimento de R$2 milhões em infraestrutura, gerou mais de 200 postos de trabalho temporários e movimentou setores como hotelaria, gastronomia, comércio e transporte, com ocupação superior a 85% nos hotéis e pousadas locais durante o período.

A competição reuniu 128 atletas profissionais de 14 países, contou com a distribuição de US$ 75.000 em premiação e também promoveu uma clínica esportiva para 35 crianças de um projeto social da região.