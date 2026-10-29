Por que Djokovic pode fazer história mais uma vez no tênis mundial?

Novak Djokovic pode acrescentar mais um recorde à carreira na reta final da temporada de tênis. O sérvio busca uma vaga no ATP Finals de 2026, competição que reúne os oito melhores jogadores do ano, e pode se isolar como o tenista com mais participações no torneio. Atualmente, ele divide a marca de 18 classificações com Roger Federer.

Aos 39 anos, Djokovic enfrenta uma disputa apertada para garantir presença na competição, marcada para ocorrer entre 15 e 22 de novembro, em Turim, na Itália. Em outubro, o sérvio ocupava a 11ª posição na corrida por vagas, fora da zona de classificação. Para tentar somar pontos, aceitou um convite para disputar o ATP 500 da Basileia e também planeja competir no Masters 1000 de Paris.

Qual recorde Djokovic pode alcançar no ATP Finals?

Djokovic e Federer dividem o recorde de 18 participações no torneio que encerra a temporada da ATP. O sérvio estreou em 2007, aos 20 anos, e só ficou de fora em uma edição desde então: a de 2017, quando não disputou o restante da temporada por causa de uma lesão no cotovelo.

Além da longevidade, o tenista lidera a lista de títulos do ATP Finals. Djokovic conquistou o troféu sete vezes, em 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 e 2023. Federer aparece logo atrás, com seis conquistas. Caso consiga se classificar em 2026, o sérvio terá a oportunidade de ampliar tanto a marca de participações quanto a de títulos.

A competição reúne os oito tenistas que mais somaram pontos ao longo da temporada, considerando os resultados nos torneios do circuito. A classificação é definida pela corrida anual da ATP, que contabiliza o desempenho dos jogadores durante o ano.

Na atualização de outubro, Djokovic aparecia em 11º lugar, o que tornava necessário avançar nas últimas competições para alcançar uma das vagas. O título conquistado em Pequim no início do mês, o 102º de sua carreira, ajudou a manter o sérvio na disputa, mas a derrota na estreia do Masters de Xangai impediu uma aproximação maior dos primeiros colocados.

O que Djokovic já conquistou na carreira?

O sérvio acumula uma série de recordes no tênis masculino. Ele é o maior vencedor de títulos de Grand Slam em simples, com 24 troféus, e também lidera a lista de conquistas de Masters 1000, com 40. Além disso, soma mais semanas como número 1 do mundo do que qualquer outro tenista na história do ranking da ATP: 428.

Djokovic também segue perseguindo um 25º título de Grand Slam, que o colocaria isolado no topo da lista geral de campeões de simples, à frente da australiana Margaret Court, que também conquistou 24 Majors. O sérvio chegou à final do Australian Open em 2026, mas perdeu para Carlos Alcaraz.

Caso confirme a classificação no ATP Finals, o sérvio poderá se tornar o primeiro tenista a participar 19 vezes do torneio e ainda terá a chance de buscar seu oitavo título na competição.