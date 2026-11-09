A Moscot, a cultuada marca americana de óculos, chega ao Brasil

RESUMO ＋ A marca americana de óculos Moscot iniciou em julho sua operação direta no Brasil, com escritório, showroom e estoque em São Paulo, na primeira subsidiária da empresa na América do Sul. A nova estrutura reduziu os preços ao consumidor em cerca de 15%. Presente em 110 pontos de venda no país, a Moscot pretende chegar a 200 no ano que vem.

Quem passou por Nova York provavelmente já esbarrou numa vitrine da Moscot. Quem nunca esteve por lá deve ter visto o modelo Lemtosh no rosto de Johnny Depp. Fundada há mais de um século por imigrantes do Leste europeu, a cultuada marca americana de óculos agora sai de Manhattan e chega de vez a São Paulo.

Em julho, a empresa Moscot Brasil emitiu sua primeira nota fiscal, passando a vender diretamente aos lojistas a partir de um escritório com showroom e estoque na Avenida Angélica, em São Paulo.

A operação é a primeira subsidiária da marca na América do Sul. Em 2022, quando a Moscot ainda não tinha chegado oficialmente ao país, os óculos eram importados por uma distribuidora. A demanda de lojistas e consumidores aumentou e as vendas explodiram.

A matriz então repensou a estratégia. Negociou a abertura da filial, absorveu a estrutura da antiga distribuidora e montou um escritório do zero.

A primeira loja: clientes imigrantes (Moscot/Divulgação)

Uma história centenária

A EXAME Casual conversou com Harvey Moscot, CEO e integrante da quarta geração da família, e com Zack Moscot, chefe de design e da quinta geração, sobre a chegada da marca ao país e o que transformou uma ótica do Lower East Side em objeto de culto.

Hyman Moscot, o fundador, saiu do Leste Europeu, de uma região que hoje faz parte da Bielorrússia, e desembarcou em Manhattan em 1899. Passou a vender óculos de porta em porta até abrir, em 1915, sua primeira ótica, em um bairro então de imigrantes.

O filho, Sol, já falava inglês, e levou a loja para novos pontos da cidade a parir dos anos 1970. Para Harvey, o que sustenta a marca não mudou de lá para cá, mais de um século depois. “Nossa paixão por óculos e saúde ocular continua no nosso sangue e no nosso DNA. A dedicação ao ofício, às experiências memoráveis e aos produtos premium segue inabalável”, diz.

A Moscot tem hoje cerca de 60 lojas pelo mundo, que a empresa trata como sua melhor propaganda, além de uma distribuição seletiva em óticas escolhidas a dedo. Os lojistas são mais fãs do que clientes. A marca ainda faz suas próprias lentes, com uma fórmula de coloração desenvolvida em laboratório em Nova York, e tem fama de obsessiva com a durabilidade.

A ideia é que o consumidor volte à loja para escolher outro modelo, não para reclamar da qualidade do produto. “Não perseguimos tendências. Focamos em silhuetas atemporais, com atenção à qualidade e aos detalhes”, afirma Harvey.

Questionado sobre o motivo de a marca ter virado cult muito além de Nova York, ele não hesita: “Uma história autêntica. Somos uma marca de óculos familiar, de capital fechado, há mais de 111 anos. Não é uma história inventada. É quem somos.”

A Moscot também vendeu outras marcas. “Moscot é o nome da nossa família. É o nome acima da porta e o nome dentro da armação. Aprendi com meu avô que precisamos nunca esquecer de onde viemos para saber para onde vamos.”

Zack e Harvey Moscot: marca sob controle da família (Moscot/Divulgação)

O modelo clássico e as celebridades

O carro-chefe da marca é o modelo Lemtosh, nos catálogos desde os anos 1940 e responsável por cerca de 40% das vendas globais. O modelo foi popularizado por Johnny Depp, que o usa há décadas, e aparece com frequência no rosto de outros nomes de Hollywood, como Kiefer Sutherland e Gary Oldman.

Zack explica a longevidade do desenho: “Forma, forma e forma. Nem redondo, nem quadrado, mas um equilíbrio perfeito entre os dois.” O Lemtosh vem em quatro tamanhos e em mais de 30 cores, e, segundo o designer, combina com praticamente qualquer rosto. “É como um jeans, um sapato brogue, um vestido preto de coquetel. Isso nunca sai de moda.”

As atualizações do Lemtosh ficam por conta de materiais e acabamentos, nunca na silhueta. O mesmo vale para coleções mais novas, como a Mekler. “Usar nossa história como inspiração e guia é essencial, mas estou sempre usando a experiência e o feedback para melhorar o conforto e a qualidade dos nossos óculos. Um bom formato é um bom formato. Tudo começa pelo formato.”

Nenhuma celebridade flagrada com um óculo da marca é patrocinado. Tudo é orgânico. Até por isso a marca só publica essas imagens nos stories, nunca no feed. Harvey explica de onde vem essa política. “Nascemos no Lower East Side e sempre atendemos criativos, artistas, arquitetos, músicos. Muitos desses atores, diretores e músicos eram clientes e continuam sendo. Seguimos como a ótica do bairro, atendendo todos do mesmo jeito, não importa se são famosos ou não.”

Preço e expansão da marca

Com a operação direta no Brasil, o distribuidor saiu do caminho e o preço ao consumidor caiu cerca de 15%. Os óculos de grau passaram a custar em torno de R$ 2.500, e os solares ficam na faixa de R$ 2.800 a R$ 2.900.

Hoje, são 110 pontos de venda no país. A meta para o ano que vem é chegar a 200, mantendo a seletividade. O mercado de óticas premium no Brasil gira em torno de 5 mil lojas. Redes populares estão fora do plano. A marca quer preservar a exclusividade.

A Moscot é reconhecida não por logos aparentes, mas pelo formato da armação ou pelo rebite na lateral. O perfil de quem compra é variado. Há quem já conhecia a marca em viagens a Nova York, Paris, Roma ou Londres, e consumidores que descobrem a história na própria ótica. Harvey resume o apelo da marca. “O que importa é o que está dentro da armação, no sentido literal e no figurado. Nossos fãs escolhem a Moscot não pela etiqueta, mas porque sabem que são óculos bem construídos.”