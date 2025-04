Com Angélica, Huck e IA, Loft quer atrair proprietários e ampliar rede de imobiliárias

A Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros voltada ao mercado imobiliário, deu início a uma nova fase de sua estratégia de negócio ao focar diretamente nos proprietários de imóveis em todo o Brasil. O objetivo é conectar esse público às cerca de 9 mil imobiliárias parceiras que já utilizam seus serviços.

A campanha que marca esse movimento estreia no próximo dia 11 e é protagonizada pelos apresentadores Angélica Ksyvickis e Luciano Huck, que se tornaram sócios da companhia em janeiro. A iniciativa busca profissionalizar o mercado, reduzir o tempo das transações e, a longo prazo, fortalecer a marca e ampliar o uso de suas soluções tecnológicas — inclusive por meio de novas parcerias.

A estratégia parte da constatação de que uma parcela significativa das transações imobiliárias no Brasil ainda ocorre sem intermediação. “Apenas 52% das compras e vendas e 37% dos aluguéis passam por imobiliárias”, diz Sergio Esteves, CMO da Loft, em entrevista a EXAME. Essa desintermediação, segundo ele, contribui para a morosidade do setor.

“O tempo médio de uma transação imobiliária no Brasil é de 16 meses, enquanto nos Estados Unidos é de quatro”, afirma. “Estimamos que cerca de 10 milhões de proprietários estejam, neste momento, tentando vender ou alugar um imóvel — e muitos acabam se frustrando ao conduzir esse processo sozinhos. Queremos reduzir esse tempo e profissionalizar o mercado."

Como parte do novo posicionamento, a plataforma lançou uma operação que conecta proprietários a imobiliárias parceiras por meio da página inicial de seu site. Um sistema de georreferenciamento permite localizar, a partir do CEP, as unidades mais preparadas para oferecer as soluções da empresa. Essas parceiras recebem o selo “Imobiliária com Tecnologia Loft”.

A ferramenta conta com um assistente de inteligência artificial (IA) que orienta o processo. Também estão disponíveis recursos como simulador de financiamento via WhatsApp, calculadora de preços treinada com mais de 10 milhões de dados e o serviço Loft/Fiança Aluguel — que administra mais de 500 mil contratos e garante o pagamento mensal aos locadores.

“A estratégia busca uma mudança cultural no mercado, ao mostrar que optar por uma imobiliária com tecnologia adequada evita dores de cabeça e torna as negociações menos burocráticas, mais ágeis e seguras”, diz Esteves, citando situações como inadimplência de inquilinos ou demora na venda e no aluguel.

Caso o proprietário autorize, seus dados serão compartilhados com as imobiliárias selecionadas, gerando leads qualificados e impulsionando os negócios das parceiras. A expectativa é que o aumento no número de usuários conectados ao serviço estimule a adesão de novas empresas ao ecossistema da companhia.

A iniciativa adota uma abordagem B2C2B (sigla para "business-to-consumer-to-business", um modelo de negócio que envolve uma empresa, consumidores e outras empresas). Ou seja, em vez de oferecer seus serviços diretamente ao consumidor final, a plataforma direciona os proprietários às imobiliárias com a sua tecnologia.

“Com isso, também ampliamos as oportunidades de negócio para os nossos parceiros”, afirma o CMO. Ele explica que a estratégia é fruto de uma decisão tomada há dois anos, quando a Loft passou a priorizar o modelo B2B e definiu as imobiliárias como seu público-alvo. A campanha com Angélica e Huck, que marca o retorno da marca à TV, é apontada por ele como a maior já feita desde essa virada.

A participação do casal vai além da publicidade. Huck, que alcança mais de 30 milhões de pessoas aos domingos na TV Globo, e Angélica, com 17 milhões de seguidores nas redes sociais, colaboraram na concepção das ações que compõem a nova fase do negócio. A expectativa é que a presença dos dois contribua para levar a mensagem a um público mais amplo e gerar identificação com os proprietários.

O desempenho da nova estratégia será monitorado, inicialmente, pelo tráfego no site e pelo número de proprietários que buscarem informações sobre imobiliárias. A médio prazo, a empresa acompanhará a redução nas transações feitas sem intermediação e o impacto direto nos próprios resultados. A expectativa é alcançar cerca de 100 milhões de impactos com a campanha digital.

Ainda que não divulgue metas específicas para 2025, a companhia tem uma ambição clara: mapear e catalogar as cerca de 65 mil imobiliárias do país. A aposta é que, ao demonstrar a capacidade de atrair proprietários e gerar negócios, mais empresas do setor passem a integrar sua rede.

A convenção anual realizada nesta terça-feira, 8, marcou o lançamento oficial da estratégia. O evento reuniu representantes de mais de 500 imobiliárias e reforçou o discurso de que a empresa vai além da oferta de ferramentas — atuando ativamente para gerar oportunidades de negócio.

“Ao se aproximar dos proprietários, podemos identificar novas necessidades e oportunidades para desenvolver produtos e serviços que atendam a esse público”, diz Esteves. “Ao nos posicionarmos como uma empresa que não apenas oferece tecnologia, mas também ajuda as imobiliárias a atrair clientes, nos tornamos um player ainda mais relevante no mercado imobiliário brasileiro”, destaca o CMO.

Em 2023, a Loft atingiu o breakeven e passou a operar com lucro — um marco raro entre os unicórnios da América Latina (startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão). Como mostrou a EXAME na época, a empresa registrou um aumento de cerca de 30% na receita em relação ao ano anterior. Desde então, tem investido fortemente em marketing e na melhoria da experiência do cliente, com foco no modelo B2B, no uso de tecnologia — incluindo IA — e na aplicação de dados.