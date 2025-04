Antonio Fagundes em 'The Last of Us'? Entenda a nova ação do Nubank

O Nubank acaba de lançar uma nova campanha publicitária que mistura entretenimento, afeto de marca e comportamento do consumidor. Em parceria com a plataforma de streaming Max, a fintech promove a estreia da segunda temporada da série 'The Last of Us' com um curta estrelado por Antonio Fagundes — não como ator, mas como fã declarado da produção da HBO.

No vídeo “O Ensaio de Fagundes”, publicado nesta terça-feira, 8, nas redes sociais, o ator acredita ter sido escalado para uma ação relacionada à série, patrocinada pelo Nubank. Ele se prepara para o suposto papel com dedicação, até descobrir, ao final da narrativa, que foi convidado apenas para ser ele mesmo: um entusiasta de 'The Last of Us' curtindo o conteúdo com os benefícios oferecidos pelo banco digital.

A peça é assinada pela equipe interna do Nubank e se desdobra em outros filmes além do curta principal, com 3 minutos de duração. A estratégia digital reforça a parceria entre o Nubank e a Max, que oferece aos clientes do Nubank+ a assinatura do plano Básico com Anúncios da plataforma, sem custo adicional, além da possibilidade de upgrade para o plano Standard mensal. O pacote inclui ainda cashback instantâneo de 0,5% no cartão de crédito, Assistente de Pagamentos e saques gratuitos na rede Banco24Horas.

“Acompanhamos de perto os interesses dos nossos clientes e essa campanha exemplifica como parcerias autênticas surgem da conexão de paixões reais”, afirma Juliana Roschel, CMO do Nubank. "Muita gente não sabe, mas Antonio Fagundes também compartilha este lado fã de 'The Last of Us'. Quisemos trazer esse elemento surpresa e criar uma narrativa inesperada, que promovesse esta conexão, reunindo diferentes universos", complementa.

A iniciativa amplia o repertório da marca no território do entretenimento, que já contou com outras colaborações como “Planos no Papel”, com Leslie David Baker (The Office), “House of the Dragon”, com Ana Maria Braga, e “Nubanc”, com Matt LeBlanc (Friends).

Para Fagundes, a experiência também rompeu com o formato tradicional de publicidade. “É a primeira vez que sou contratado para ser fã e torcer por um projeto audiovisual dessa grandeza. Acho muito interessante também falar de produtos financeiros e benefícios por meio de histórias, e não de propaganda por si só”, afirma.

A nova temporada de 'The Last of Us' estreia no próximo sábado, 13, cinco anos após os eventos da primeira fase. Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) enfrentam novos conflitos pessoais em um mundo ainda mais imprevisível. A série é escrita e produzida por Craig Mazin e Neil Druckmann, em coprodução com a Sony Pictures Television e os estúdios PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.

Para o Nubank, a campanha reforça sua busca por conversas culturais relevantes, utilizando narrativas com apelo emocional para comunicar benefícios tangíveis e estreitar vínculos com seus usuários — inclusive os fãs de carteirinha.