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US$ 497 bilhões e um novo endereço: BTG Pactual cruza o Prata e inicia operações no Uruguai

Cifra corresponde aos ativos sob gestão do maior banco de investimentos da América Latina, que assumiu o HSBC local

Bandeira do Uruguai (Wavebreakmedia Ltd/Thinkstock)

Bandeira do Uruguai (Wavebreakmedia Ltd/Thinkstock)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 20 de julho de 2026 às 17h02.

O mapa financeiro da América Latina ganhou um novo traçado. No dia 13, a marca BTG Pactual passou a estampar as agências que até então pertenciam ao HSBC Uruguai, marcando o início oficial das operações do banco no país e a conclusão de uma aquisição anunciada em julho de 2025. 

A transação, que envolveu a compra de 100% do capital do HSBC Uruguai, além de instrumentos adicionais de capital, por aproximadamente US$ 175 milhões, recebeu o aval do Banco Central do Uruguai em junho. Com a troca de marca, o maior banco de investimentos da América Latina chega a um dos mercados mais estáveis da região e abre um novo capítulo em sua expansão internacional. 

"O Uruguai é um mercado relevante na região, e a conclusão desta transação representa um passo importante na estratégia de crescimento internacional do BTG. Vemos um enorme potencial no mercado e em sua população", diz Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual. 

Por que o Uruguai entrou no mapa do banco 

A escolha não é aleatória. O Uruguai combina estabilidade econômica, segurança jurídica e uma posição consolidada como centro financeiro regional, atributos que dialogam com a visão de longo prazo do BTG Pactual para a América Latina. 

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A operação incorporada também tem peso. O HSBC Uruguai operava cinco agências no país, com atuação em Wealth & Personal Banking e Corporate Lending & Business Banking, franquia posicionada entre os principais bancos privados uruguaios. Ao fim de 2024, a instituição registrava carteira de crédito de US$ 1,1 bilhão e ativos totais de US$ 1,8 bilhão, segundo dados públicos da operação. 

Com o Uruguai, o BTG Pactual passa a somar presença em sete mercados latino-americanos, ao lado de Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Argentina, além de manter atuação na Europa e nos Estados Unidos. 

O movimento segue o ritmo da estratégia internacional do banco: em janeiro, o BTG concluiu a aquisição do M.Y. Safra Bank, nos Estados Unidos, passando a operar com licença bancária no país, e vem ampliando a presença europeia por meio do BTG Pactual Europe, sediado em Luxemburgo. 

Conhecimento local, plataforma global 

Para clientes, investidores e empresários uruguaios, a chegada do BTG Pactual significa acesso a uma plataforma integrada de Investment Banking, Wealth Management, Asset Management e Banking, sustentada por capacidade de inovação, tecnologia e uma rede que atravessa fronteiras. 

Os números dão a dimensão da estrutura. São mais de 40 anos de história, presença em 11 países, mais de 10 mil colaboradores e aproximadamente US$ 497 bilhões em ativos sob gestão, administração e custódia, segundo dados do primeiro trimestre de 2026. 

Na prática, isso amplia o horizonte do investidor local. A plataforma internacional do banco abre acesso a produtos, soluções e oportunidades globais, sem abrir mão do atendimento próximo e do conhecimento do mercado uruguaio. 

A passagem de bastão e o que vem agora 

A transição entre as duas instituições foi conduzida ao longo do último ano, desde o anúncio do acordo até a troca da marca, com prioridade para a continuidade do atendimento e a estabilidade da operação local. Para o cliente, a mudança chega sem ruptura: os serviços seguem funcionando, agora conectados à estrutura internacional do BTG Pactual. 

Daqui em diante, o foco declarado é contribuir para o desenvolvimento do mercado financeiro uruguaio, ampliando o acesso de clientes e investidores locais às oportunidades da plataforma global do banco. 

O Rio da Prata sempre foi ponto de encontro entre mercados. Agora, passa a ser também porta de entrada para o mundo. 

Descubra o que a chegada do BTG Pactual ao Uruguai pode significar para os seus investimentos e negócios

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