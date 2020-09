Colorado Amazônica quase dobra de preço ao seguir alta do desmatamento

A lata da cerveja Colorado Amazônica, que tem como objetivo ajudar a manter vivo o berço da biodiversidade brasileira, acaba de sofrer sua primeira alteração de valor. O preço inicial de 5,49 reais foi atualizado com base nos índices de desmatamento da floresta e sofreu um aumento de 45,9%, ficando no valor de 8,01 reais. O reajuste na precificação da cerveja é baseado no Índice de Reajuste de Preços da Amazônia (IRPA).

Ao anunciar a cerveja, fabricada pela Ambev, a marca afirmou que o valor de cada unidade vai variar de acordo com os índices de desmatamento da Amazônia. A métrica desenvolvida pelo MapBiomas, tem como base a comparação da média do desmatamento semanal detectado nas últimas quatro semanas com o mesmo período do ano passado.

A cada semana o índice será calculado e indicará o reajuste a mais ou a menos que será aplicado ao preço da cerveja, ou seja, quando reduz o desmatamento, cai o preço da cerveja e quanto menor a floresta, mais cara será a lata de Colorado Amazônica.

O preço é um valor sugerido pela fabricante, mas pode sofrer alterações em cada varejista. O valor arrecadado nas vendas de cada unidade da cervejá integralmente destinado para a Rende Cantinas da Terra do Meia, formada por ribeirinhos, indígenas e agricultores familiares que atuam na conservação da floresta.

