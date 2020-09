Coca-Cola mostra as promoções mais perto da sua casa e dá bebida em dobro

A Coca-Cola passa a reunir no seu site todas as promoções, ofertas e demais ações oferecidas pela marca, para conectar os consumidores diretamente aos comércios de suas vizinhanças. O objetivo dessa iniciativa inédita é promover o estreitamento do relacionamento entre os pontos de venda e consumidores, e assim contribuir para a recuperação econômica dos estabelecimentos.

Os varejistas cadastrados para participar das ações terão suas lojas exibidas para os consumidores. Com consulta por endereço e CEP, é possível encontrar todas as promoções disponíveis e os descontos que incentivam a compra nesses locais.

“Nesse momento de retomada, a marca Coca-Cola quer contribuir com novas opções para o pequeno comércio. No nosso site, o mecanismo de cuponagem é integrado com pequenos varejistas e franquias de food service, assim como a digitalização do resgate de produtos retornáveis e acesso direto a promoções, com sorteio de prêmios aspiracionais”, diz Marina Rocha, diretora de marketing de Coca-Cola.

Em dobro

A principal ação da nova plataforma digital é a Coca-Cola em Dobro, disponível nos restaurantes, bares, lanchonetes e padarias participantes. Para o consumidor, basta acessar o site, se cadastrar, baixar o cupom e trocar na loja. Na compra de uma embalagem de Coca-Cola, a pessoa leva outra grátis. Serão cerca de 40 mil pontos de venda envolvidos, a maior cobertura das últimas promoções nacionais da marca.