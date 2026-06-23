Tinder e TikTok anunciam parceria inédita para lançar reality show na rede social

CANNES - De olho no crescimento do consumo de programas verticais, Tinder e TikTok anunciaram uma parceria estratégica com o lançamento de um reality show dentro da rede social. Chamada Double Date Island, a série focada em relacionamentos terá a primeira temporada completa transmitida pelo TikTok.

A iniciativa, anunciada durante o Cannes Lions 2026, marca a primeira colaboração global entre as empresas.

Para Paolo Lorenzoni, vice-presidente de marketing do Tinder, a parceria é um marco, especialmente por integrar produção de conteúdo, distribuição e estratégia de amplificação social em um único modelo.

“Distribuir o conteúdo no TikTok não é uma declaração conjunta sobre como duas plataformas comprometidas com experiências autênticas e focadas no social podem se unir de forma responsável para impulsionar a cultura. Para nós, esse é um próximo passo natural para levar entretenimento mais interativo às nossas comunidades”, afirma o executivo.

Novos formatos de consumo

A parceria entre Tinder e TikTok é uma colaboração totalmente integrada, criada para se adequar a um novo formato de consumo audiovisual. De acordo com um levantamento recente da Ipsos, cerca de seis em cada dez brasileiros usam o celular enquanto assistem à TV ou ao streaming.

A popularização das novelas verticais reforça o interesse do público por novos formatos de conteúdo. Aposta desde 2018 da plataforma chinesa Kwai, as novelas verticais contam com produções em diferentes países, incluindo o Brasil.

Segundo pesquisa da Media Partners Asia, até 2030 esse tipo de conteúdo deve gerar mais de US$ 25 bilhões de receita global.

Foco em jovens adultos

No caso de Double Date Island, o conteúdo será produzido pela Cowshed Studios, co-desenvolvido pela Studio 55 e distribuído pelo Zoo 55, parte da ITV Studios, com o suporte da OMD, agência EMEA de estratégia, planejamento e compra de mídia do Tinder.

Desenvolvido a partir do recurso Double Date, do Tinder, o reality terá participantes dos Estados Unidos, Brasil, Austrália, Reino Unido, França, Espanha, Itália e Alemanha, todos reunidos em uma ilha em Portugal. A ideia é que sejam criadas duplas com amigos para conhecer outras duplas, transformando a dinâmica da ferramenta em uma série.

“Estamos felizes em ser a casa desta temporada da série, trazendo um novo formato de entretenimento liderado por criadores e pensado para jovens adultos em toda a Europa. É um próximo passo empolgante sobre como novos formatos podem alcançar o público exatamente onde ele assiste, participa e se conecta com a cultura atualmente”, analisa Kris Boger, gerente-geral regional (Reino Unido, Irlanda e Benelux) de business solutions no TikTok.