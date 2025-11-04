C40 Cities anuncia investimento para projetos climáticos em BH e SP

Belo Horizonte e São Paulo foram selecionadas para receber um investimento do C40 Cities Finance Facility (CFF), programa internacional lançado pelo atual prefeito Eduardo Paes na COP21 em Paris e um dos principais para alavancar projetos urbanos de combate à mudança climática no Sul Global.

O anúncio foi feito durante o Fórum de Líderes Locais da COP30 nesta terça-feira, 5, em um painel sobre financiamento em centros urbanos, mas o valor do aporte não foi divulgado e a presença da mídia foi limitada na sala de discussão.

Além das capitais brasileiras, Cartagena (Colômbia) e Rabat (Marrocos) também foram contempladas na seleção do programa que tem como foco a transformação de planos em ações concretas de infraestrutura sustentável.

Belo Horizonte vai receber apoio para uma iniciativa de adaptação climática nas bacias do Capão e Piratininga, regiões vulneráveis a eventos extremos.

A proposta prevê a implementação de corredores verdes, jardins de chuva e sistemas de captação de água em prédios públicos para gerenciar naturalmente a drenagem e controlar o calor.

A expectativa é reduzir em até 40% os impactos de inundações, diminuir os riscos relacionados ao calor urbano e melhorar a qualidade da água.

"Será um apoio essencial ao nosso trabalho de enfrentamento das enchentes e do calor extremo", afirmou o prefeito Álvaro Damião.

Na capital paulista, o projeto Jardim Orion II vai atuar na regeneração urbana às margens do reservatório Billings, área estratégica e sujeita a enchentes.

Com a solução, o tradicional Programa de Proteção de Mananciais Municipal vai incorporar pela primeira vez as soluções baseadas na natureza, como áreas verdes e sistemas naturais de manejo de água.

A substituição da abordagem tradicional baseada em concreto deve fortalecer a resiliência da região, melhorar a saúde pública e criar empregos verdes, destacou a prefeitura.

Projetos internacionais incluem mobilidade elétrica

As outras duas cidades contempladas também apresentam projetos inovadores. Rabat vai implantar 30 ônibus elétricos alimentados por energia solar em uma linha expressa que conecta três cidades marroquinas.

Já Cartagena criará uma rede de transporte aquaviário com embarcações elétricas, substituindo barcos a diesel para conectar áreas insulares e costeiras.

Lançada há 10 anos, a CFF é implementada pela agência alemã de cooperação internacional GIZ em parceria com a C40 Cities.

O programa já apoiou mais de 30 cidades no Sul Global, viabilizando 38 projetos nas áreas de energia renovável, mobilidade sustentável e gestão de resíduos.

Com financiamento dos governos da Alemanha e do Reino Unido, a meta é alavancar mais de 1 bilhão de euros em investimentos até 2030.

"Temos orgulho em continuar ajudando as cidades a desenvolver projetos reais que fazem uma diferença real na vida das pessoas", destacou Ingrid Simon, codiretora da CFF.