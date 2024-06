Cannes: CTO da OpenAI fala sobre desafios e oportunidades da IA na criatividade humana

CANNES - Mira Murati, CTO da OpenAI, e David Droga, CEO da Accenture Song, discutiram os desafios e as oportunidades que a inteligência artificial (IA) apresenta para a criatividade humana nesta segunda-feira, 17, no primeiro dia do festival Cannes Lions 2024, na França. Conhecido como o ‘Oscar’ da publicidade, o evento deve reunir 12 mil pessoas na cidade francesa até o dia 21 de junho.

A executiva destacou a posição da OpenAI, dona do ChatGPT, na revolução tecnológica atual e a dificuldade para lidar com as expectativas crescentes em torno da IA. "Imagine tentar explicar para minha mãe o que eu estava fazendo quando estava prestes a lançar isso. Surgiram perguntas loucas. Até hoje, é difícil para a maioria das pessoas entender o que é e como isso afetará seus negócios", disse Murati.

O painel também abordou a gestão do mundo dos criadores e artistas e o processo de descoberta das potencialidades da plataforma. A CTO da Open AI destacou que este processo pode acelerar a maturidade da tecnologia, mas sem compreensão, a incerteza permanecerá. "Não há volta atrás", afirmou ela, reconhecendo a paranoia existente entre clientes e agências.

Os modelos de linguagem foram lançados há apenas alguns anos, o que, na visão dos executivos, ainda há um longo caminho a percorrer. Murati enfatizou que, à medida que mais pessoas se envolvem no desenvolvimento da IA, mais rapidamente seu uso se disseminará, reduzindo o estresse associado. Além disso, regulamentos, regras, ética e parâmetros estarão mais bem definidos.

“As pessoas precisam entender o que a IA é e os benefícios que pode trazer para seus negócios. Existe uma fricção natural entre o mundo virtual e o físico que precisa ser resolvida. As eleições são um desafio e as fronteiras precisam ser discutidas antecipadamente. Todos devem usar as ferramentas e acompanhar seu avanço, implementando-as e adotando-as como parte do processo dessa nova realidade. Nunca tenha medo da tecnologia, porque ela veio para ficar", afirmou o CEO da Accenture Song.

Segundo os executivos, os criativos devem explorar as ferramentas de IA ao máximo, pois isso reduzirá o estresse e a incerteza. “Precisamos descobrir como trazer do mundo virtual ideias que correspondam aos desejos do mundo real, atendendo às suas necessidades. É importante desenvolver ferramentas que tragam benefícios positivos para a sociedade, melhorando todos os tipos de atividades. São tempos assustadoramente emocionantes que dependerão de nós para reduzir essas diferenças", concluiu Droga.