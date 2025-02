Cinco tendências de marketing digital para 2025

A pandemia impulsionou globalmente as estratégias de marketing digital. Compras digitais aumentaram e a concorrência entre as marcas para se sobressaírem ditam as regras de estratégias para ganhar a confiança do cliente.

Mas muita coisa nesses últimos cinco anos, em de um mercado gigantesco. As vendas em ambiente digital ultrapassaram os 620 bilhões de dólares em 2024, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcom).

No Brasil, são 90 milhões de consumidores que, cada vez que apertam o botão para comprar, gastam, em média, 500 reais. Dento desse cenário de tanta mudança, Carol Peres, CEO da Search One Digital, aponta algumas tendências para o marketing digital, agrupadas em um e-book gratuito distribuído pela agência. Confira a seguir.

IA generativa na criação e personificação

Ferramentas de IA generativa como Chat GPT, Deep Seek e SGE, do Google, devem se tornar um ponto central importante nas estratégias de marketing digital. Elas vão ajudar empresas a criar conteúdos personalizados e de alto valor agregado, fornecendo possibilidades de trabalhar individualmente cada público-alvo. A grande tendência é usar a IA generativa para reformular posicionamento de marca, interação com o consumidor e personalizar a comunicação. O cuidado deve estar em não usar o que a ferramenta entrega sem uma análise coesa antes. Não se deve copiar conteúdo porque deixa de ser personalizável para virar massa de troca. E isso, vai contra as boas práticas e exigências do Google.

Personalização da comunicação

Personalizar a comunicação, aproveitando as IAs generativas e tudo o que o machine learning pode fornecer, é uma tendência importante para 2025. Talvez uma das mais significativas. Empresas devem usar os dados extraídos de seus sites para entender e analisar o que o consumidor gostaria de consumir, seja da recomendação de um produto a estratégias de email marketing. Esse estudo e suas aplicações não vão apenas ajudar na conexão om os clientes, mas também no aumento das vendas.

Otimização para motores de busca com foco em IAs

O objetivo do Google é fornecer para o usuário informações verídicas e que possam influenciar sua vida de maneira positiva. Porém, sua hegemonia está ameaçada pelas IAs generativas. Empresas vão precisar adaptar suas estratégias de SEO e otimizar para plataformas de IA como Chat GPT, Deep Seek, entre outras. Isso deve incluir a criação de conteúdos alinhados com algoritmos e priorizando métricas de engajamento do consumidor. Um grande desafio.

Produção de vídeo e conteúdo interativo

A produção de vídeos para alavancar o marketing digital renasce ainda mais poderosa em 2025. Com os vídeos curtos e interativos esse formato de comunicação ganhou ainda mais tração. Plataformas como TikTok, Reels e Youtube Shorts têm o poder de atrair o público jovem que utiliza o celular como principal ferramenta de navegação. Conteúdos interativos como pesquisas, quis e realidade aumentada vão ajudar marcas a estarem na frente no cenário digital.

Mobile-first e estratégia de redes sociais

Com grande parte dos usuários de internet acessando-a pelo celular, empresas devem priorizar as estratégias que atendem ao formato deste gadget. Isso inclui a otimização de sites para ambiente mobile, criação de anúncios mobile-friend e uso das redes sociais como a maior possibilidade para engajar audiência. As redes sociais se consolidam como um excelente canal para a construção de marca e engajamento com o público.