Campanha do garoto Bombril foi a mais longa da publicidade brasileira (e tornou a marca referência)

A Bombril, que entrou com pedido de recuperação judicial nesta segunda-feira, 10, diante de passivos tributários que ultrapassam R$ 2,3 bilhões, construiu uma das marcas mais reconhecidas do país com estratégias de marketing que atravessaram gerações. A força da publicidade foi um dos principais pilares que consolidaram a identidade da empresa, tornando-a sinônimo da categoria de esponjas de aço no Brasil.

Entre as campanhas mais longas e marcantes da publicidade nacional, está a parceria de três décadas entre Bombril e o publicitário Washington Olivetto, que resultou na criação do icônico garoto Bombril, interpretado pelo ator Carlos Moreno.

O ícone foi criado em 1978, quando a DPZ tinha o desafio de renovar o slogan "Mil e uma utilidades" utilizado desde os anos 1950. Tímido e educado, o garoto Bombril conquistou a simpatia das donas de casa e acabou se tornando o porta-voz oficial da empresa, e não só de marcas Bombril.

A campanha com Moreno não apenas impulsionou a presença da companhia mercado, como também entrou para o Guinness Book como o garoto-propaganda com maior tempo de permanência no ar. O conceito de "branding de rosto", no qual a marca se humaniza por meio de um porta-voz carismático, foi um dos elementos centrais do sucesso da estratégia.

Com o término da parceria entre Bombril e Olivetto, a conta publicitária passou a ser gerida exclusivamente pela DPZ, que deu continuidade ao processo de reinvenção da marca ao longo dos anos. Com a campanha "Mulheres Evoluídas", por exemplo, a Bombril buscou se conectar com um novo público, adotando um tom mais moderno e alinhado às transformações sociais. A abordagem reforçou a presença da empresa no mercado, destacando sua capacidade de se adaptar às mudanças culturais, um princípio essencial do marketing contemporâneo.

"Entre tantos comerciais simples e, ao mesmo tempo, espetaculares da Bombril, um dos que mais me marcou foi o de Mon Bijou, que provocava seu concorrente da época, o Comfort", destaca o publicitário Alexandre Peralta, que acredita que a Bombril tem no marketing um ativo para reconstrução da marca.

"Com os produtos Mon Bijou e Comfort à mostra sobre a bancada, por exemplo, Carlos Moreno enaltecia as qualidades do Mon Bijou, afirmando que não era fácil competir com um concorrente como o Comfort. Uma verdadeira aula de ironia fina na atuação, acompanhada de um texto primoroso", complementa.

A atual situação financeira da Bombril levanta questionamentos sobre os próximos passos da marca, mas seu histórico de comunicação eficaz reforça seu valor perante os consumidores. A capacidade de manter um posicionamento forte no imaginário popular demonstra a importância de campanhas publicitárias bem estruturadas, que vão além da promoção de produtos e constroem conexões emocionais duradouras.

Mesmo diante dos desafios, a marca tem em sua história um case de marketing bem-sucedido. Resta saber como a Bombril irá usar esse legado para reposicionar-se no mercado e reconquistar a confiança dos consumidores e investidores. Enquanto isso, relembre abaixo algumas das melhores propagandas da marca.

