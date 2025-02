OpenAI fará sua estreia em publicidades pagas na TV durante SuperBowl

A OpenAI deve exibir sua primeira propaganda na TV durante o intervalo do SuperBowl no domingo, 9, segundo informações obtidas pelo The Wall Street Journal. Esse é o maior movimento já feito pela empresa em publicidade e ocorre em meio a intensificação da corrida dos chatbots para atrair usuários.

O chatbot da OpenAI, ChatGPT, conta com 300 milhões de usuários ativos por semana e segue na liderança do setor sem precisar fazer grandes investimentos em anúncios.

Sam Altman, CEO da Openai: mesmo sem grandes investimentos em anúncios, o ChatGPT tem 300 milhões de usuários ativos por semana

Entretanto, o mercado de inteligência artificial tem ficado mais acirrado. Além de já contar com os serviços de big techs e grandes startups, como Google, Anthropic, Meta e xAI, novos players tem conquistado espaço no mercado, como a startup chinesa DeepSeek. Em janeiro, os downloads em iPhones dos Estados Unidos do assistente da DeepSeek ultrapassaram os do ChatGPT.

Companhias do setor de IA gastaram US$ 332 milhões em publicidade em 2024, com Google, Anthropic e Microsoft já realizando aparições no SuperBowl do ano passado.

A OpenAI tem demonstrado maior inclinação para aderir às propagandas desde o fim do ano passado, quando contratou sua primeira chefe de Marketing Kate Rouch.