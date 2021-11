Chocolate na Black Friday: Hershey's tem desconto de até 70%

A marca americana de chocolates Hershey's oferece descontos em seus produtos para compras em canais digitais nesta Black Friday.

A expectativa é superar o consumo no e-commerce do ano passado e dobrar a receita. A loja virtual própria da marca contará com descontos de até 70% até 28 de novembro.

A Hershey's também está conectada aos principais revendedores e, durante este período, dará descontos em seus produtos nas lojas oficiais de parceiros, como Magazine Luiza, Americanas, Mercado Livre, e nos aplicativos Rappi, Corner e iFood.

Como novidade, além de descontos, a companhia está lançando neste ano a Mystery Box, uma caixa disponível em diferentes tamanhos e recheada com produtos nacionais e importados da Hershey's que, juntos, superam o valor pago na caixa.

Na segunda-feira seguinte à Black Friday, conhecida no mercado como Cyber Monday, a Hershey's ainda irá promover a Choco Monday, com descontos de até 40% e frete grátis para compras feitas em seu e-commerce.

Dezembro também será marcado por promoções e os clientes poderão encontrar produtos até 15% mais baratos no site da companhia, durante o mês todo.