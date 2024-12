A Ambev será novamente a patrocinadora oficial do carnaval de rua de São Paulo em 2025, após vencer a licitação com uma proposta de R$ 27,8 milhões, superando em mais de R$ 1 milhão o valor investido no evento deste ano (que foi de R$ 26,6 milhões).

Pela primeira vez, a SPTuris, empresa de turismo e eventos da capital paulista, assumirá a gestão completa da folia, que promete bater recordes em número de blocos e público.

Com oito dias oficiais de celebração, o carnaval de rua de São Paulo espera atrair cerca de 15 milhões de foliões, incluindo moradores e turistas. Os desfiles estão programados para os dias:

22 e 23 de fevereiro (pré-Carnaval)

1º a 4 de março (Carnaval)

8 e 9 de março (pós-Carnaval)

Segundo Gustavo Pires, presidente da SPTuris, o evento será mais do que uma festa. “Estamos empenhados em garantir uma experiência inesquecível para os foliões e criar um evento à altura da grandiosidade da cidade de São Paulo. Nosso objetivo é que o Carnaval seja não só um momento de celebração, mas também um motor de turismo e desenvolvimento econômico para a capital”, afirma.

Em 2024, o Carnaval de Rua movimentou cerca de R$ 3 bilhões na economia local, consolidando-se como uma das maiores festas populares do mundo, de acordo com o Observatório de Turismo e Eventos da SPTuris. Com a gestão direta da SPTuris e a expertise da Ambev, as expectativas para 2025 são de superar todas as edições anteriores em qualidade, impacto cultural e econômico.