Casa & Video vai vender produtos a R$ 1 na Black Friday

A varejista Casa & Video vai dar descontos de até 80% entre a próxima quinta-feira e sábado no estados do Rio de Janeiro, Espirito Santo, Minas Gerais e São Paulo.

Batizada de Blecaute, a ação especial de Black Friday da marca terá ofertas para mais de 50.000 produtos, tanto na loja física, quanto aplicativo e site.

A varejista garante ainda a possibilidade de entrega em até 24h para capitais e 48h para o interior, além de oferecer retirada dos produtos nas lojas em até 3h, seguindo uma tendência que cresceu neste ano.

Mercado Livre e Americanas são exemplos de outras marcas que apostam na entrega rápida para concorrer pela preferência dos clientes.

No dia 24, como aquecimento para as promoções, a Casa & Video venderá 15 produtos por apenas R$1,00 em compras feitos pelo APP, por tempo limitado.

No dia 25, haverá uma seleção de produtos que serão vendidos pelo valor da hora para os dez primeiros seguidores que comentarem “EU QUERO” no post do Instagram.

A ação vai acontecer de 8h às 23h, e vai contemplar itens desejo de todas as categorias.

No dia 26, a partir de meia noite, a Casa & Video oferece um desconto surpresa. A varejista vai promover um item do mundo casa com um desconto super especial e os dez primeiros que comentarem “EU QUERO” também ganham um código para comprar o produto online.

“Escolhemos o nome Blecaute pois a palavra em português traz mais proximidade com nosso público, além de já trazer a percepção de um evento diferenciado, como tudo o que fazemos, que tem o foco principal em atender todas as expectativas de nossos clientes e oferecer os melhores produtos e descontos. Com o avanço da vacinação com as duas doses no país, prevemos um fluxo intenso nas lojas neste ano”, explica Afonso Mendes, diretor comercial da companhia.

São 4.000 vendedores digitais disponíveis e mais de 50.000 skus (como é chamado cada produto individualmente vendido) ativos no site.