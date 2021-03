Carnaval das promoções: Um ano de cerveja grátis, desconto em vinhos e mais

Neste Carnaval as marcas estão provando que mais do que divulgar seus produtos é preciso fazer uma comunicação responsável e que não incentive grandes comemorações e aglomerações. Pensando nisso, algumas delas desenvolveram campanhas promocionais para o cliente aproveitar o feriado em casa.

Vai aproveitar o Carnaval para investir ou aprender algo novo? EXAME te ajuda com Inovação na Prática

A Skol e Skol Puro Malte, marcas de cerveja da Ambev, terão frete grátis na plataforma Zé Delivery, entre até 17 de fevereiro com o uso do cupom HELISKOL no pagamento.

Além disso, quem comprar pela plataforma pode participar da promoção “Fantasia de Delivery”. Após a finalização do pedido, o cliente deverá postar uma foto sua fantasiado no Instagram, Facebook ou Twitter, marcando o perfil da Skol ou a #FantasiaSkol na publicação.

Publicada a foto, a melhor fantasia ganhará cerveja de graça até a folia de 2022, enquanto outros 3000 participantes serão selecionados para ganhar um pack extra de Skol. A promoção só será válida para quem realizar a compra de Skol ou Skol Puro Malte no Zé Delivery. Os ganhadores deverão apresentar comprovante de compra para receber o prêmio.

A empresa de vinhos Wine criou quatro kits promocionais, que brincam com as famosas marchinhas de Carnaval e tem preços entre R$174,90 a R$239,90. Além dos kits promocionais, a Wine está com descontos de até 55% para sócios e de até 47% para não sócios, em mais de 60 rótulos. As promoções são válidas no site, app e lojas físicas.

O Burger King lançou o movimento #CarnaEmCasa, que conta com um samba-enredo mais parecido com um mix de desabafos divertidos que retratam como as pessoas estão lidando com a falta do Carnaval, e cinco coroas personalizadas que podem ser adquiridas na compra de combos compostos por diversos produtos e com preços a partir de R$ 29,80.

A fintech Ame Digital, mm parceria com a Warner Music Brasil, lança playlists comemorativas como “Maratonando série e games”, “Paredão de caixinha bluetooth”, “Churrasco em casa”, “Nostálgico, com saudades de outras carnavais” e “Na piscina curtindo o Verão”. O Camarote da Ame também vai direcionar o usuário para conferir as melhores ofertas de cashback disponíveis no app Ame Digital. O guia de Carnaval conta com produtos de parceiros como Payot, Mizuno, FOM e Multilaser, que vão oferecer até 20% de cashback aos foliões.

A Cuponeria tem descontos de 50% para quem quiser aproveitar o carnaval de casa. São ofertas em acessórios, roupas, maquiagens, bijus, perfumes, roupas esportivas, máscaras de tecido e deliverys, em marcas como Marisa, Renner, Boticário e Rappi.

De 0 a 10 quanto você recomendaria Exame para um amigo ou parente?

Clicando em um dos números acima e finalizando sua avaliação você nos ajudará a melhorar ainda mais.