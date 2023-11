Após faturar R$ 250 milhões com o Carmed, Cimed aposta num espaço de experiência com o brilho labial

A Cimed já vendeu 15 milhões de hidratantes labiais, que renderam à farmacêutica um faturamento de R$ 250 milhões em 2023. A marca de brilho labial Carmed foi criada em 2017, mas se tornou líder de mercado neste ano após parcerias bem-sucedidas com a Fini e a linha BFF, que contou com as atrizes Larissa Manoela e Maísa. Ambas viralizaram nas redes sociais.

De olho na geração Z, público-alvo da marca, a farmacêutica brasileira inaugura neste sábado, 11, o primeiro espaço interativo da Carmed. Localizado no Shopping Bourbon, na zona oeste da capital paulista, o espaço conta com três ambientes para fotos e com brindes da marca. Com entrada gratuita, o espaço chamado de Carmed Club vai funcionar até o dia 25 de novembro.

De acordo com Karla Felmanas, VP da Cimed, esta é primeira de uma série de experiências interativas da marca para se aproximar o público jovem.

“A marca Carmed conquistou uma verdadeira legião de fãs. Por isso, a ideia é criar uma série de ações que proporcionem interação com esse público, expandindo o contato para além do uso do produto e dos conteúdos nas redes sociais”, disse a executiva.

Como a Cimed cresceu na categoria de hidratantes labiais

Com expectativa de faturar R$ 3 bilhões em 2023, a Cimed está presente em 90% das farmácias brasileiras e quer ir além das vitaminas e genéricos e trazer novidades ao mercado.

Os hidratantes labiais Carmed ganharam destaque nas redes sociais neste ano com a linha em parceria com a Fini. O produto viralizou no TikTok e a procura pelo hidratante labial foi tanta que encontrá-lo se tornou uma tarefa quase impossível ao longo das primeiras semanas de junho. Houve até quem vendesse o produto em marketplaces pelo triplo do valor praticado em farmácias. Em um mês, a Cimed vendeu R$ 23,5 milhões em brilho labial.

“Antes, a categoria total de hidratante labial vendia 1 milhão de unidades por mês. O Carmed vendeu 2 milhões, sem tomar participação de mercado dos concorrentes, o que elevou a categoria para 3 milhões de unidades por mês”, diz João Adibe, CEO da Cimed.

No começo de outubro, a Carmed lançou a linha Carmed BFF, com dois novos produtos e as atrizes Larissa Manoela e Maísa na campanha de divulgação. Em live commerce voltado para clientes B2B, a companhia reuniu 8 mil pessoas e vendeu R$ 40 milhões em apenas 20 minutos, batendo recorde de vendas pela primeira vez na história do mercado farmacêutico. A expectativa é faturar R$ 100 milhões até o fim do ano.

Como funciona o Carmed Club

A ativação chamada de Carmed Club terá um circuito com três ambientes. O primeiro é um espaço instagramável; o segundo será dedicado à máquinas de garra para pesca de hidratantes labiais e nécessaire da Carmed. Ambos poderão ser acessados mediante fila por ordem de chegada.

O terceiro espaço terá uma área dedicada a oficina de customização de pulseiras e outros itens usando adereços relacionados ao Carmed. Para acessar a oficina, o público deve fazer inscrição prévia e gratuita, com data e horário, por meio da plataforma de ingressos Sympla.

Além disso, os clientes que comparecerem ao Carmed Club receberão um "passaporte Carmed" que será carimbado ao final da visita. A ideia é que os clientes usem o passaporte para acessar outras ações da marca que acontecerão ao longo do próximo ano.

Promover experiências imersivas aos consumidores faz parte da estratégia de marketing de grandes companhias como Heineken e O Boticário. Com a retomada pós-pandemia, os clientes passaram a entender experiências personalizadas e presenciais como uma forma de maior conexão com as marcas.