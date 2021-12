Campanha da Disney reúne heróis e princesas por hábitos mais saudáveis

A Disney quer ajudar na promoção de estilos de vida mais saudáveis, especialmente entre as crianças e jovens. Para isso, a empresa criou a campanha "Viva Mais Saudável", que visa incentivar esse público a adotar novos hábitos e abandonar o sedentarismo causado pela pandemia e isolamento social.

A proposta é abandonar a ideia de que saúde está relacionada apenas à alimentação, e mostrar a crianças e jovens a importância do sono, de práticas esportivas e uso inteligente do tempo livre. "Queremos propor uma mudança no estilo de vida, olhando para o bem-estar completo", diz Mariana Marcondes, diretora de marketing da Disney Brasil.

O empurrão para a criação da campanha veio após uma análise da América Latina, resultado de uma pesquisa de mercado que identificou problemas como obesidade, sedentarismo e desinformação sobre as descrições em rótulos de produtos por boa parte do público consumidor dos produtos da Disney na região. "Com a pandemia e o maior tempo em frente às telas, isso não é apenas um problema. É um risco", diz.

Mais do que uma oportunidade de mercado, a campanha é também uma tentativa da Disney em cumprir sua missão social, explica Mariana. "Queremos criar gerações mais saudáveis. As comunidades precisam de ajuda com isso, e papel das empresas é ajudar nessa transição", diz.

A solução encontrada foi se apoiar nos famosos personagens das histórias dos estúdios Disney. A campanha acontece nas redes sociais como Facebook, Instagram e YouTube, onde a empresa irá compartilhar vídeos e publicações com mensagens sobre a ação e com a interação de heróis, princesas e jedis. Além disso, a Disney também estabeleceu parcerias com influenciadores ligados à saúde, bem-estar e esportes. Na lista está a apresentadora do canal esportivo ESPN Marcela Rafael.

Segundo Mara Ronchi, diretora de licenciamento da empresa, a Viva Mais Saudável é um passo dentro de uma jornada que, para a companhia, começou há pelo menos quinze anos. "Nossos olhares ao tema saúde começaram há anos, quando estabelecemos nossos guias nutricionais", diz.

Sem comercializar nenhum produto, hoje o modelo de negócios da empresa consiste em parcerias e licenciamento. "Para nós, o licenciamento não é apenas uma etiqueta estampando nossos personagens, mas há um rigoroso processo de auditoria para entendermos se realmente um produto licenciado incentiva a saúde", diz.

Embalada ainda pelo papel social da campanha, a empresa também anunciou a doação de 700.000 dólares para as ONGs The Global FoodBanking Network, Coaches Across Continents, Love Fútbol, ​​Instituto Esporte & Educação e Instituto Mpumalanga. A iniciativa terá doações de alimentos, além de treinamentos e ações relacionadas à prática esportiva para cerca de 6.000 crianças e jovens e mais de 350 professores na região.

Veja abaixo o vídeo da campanha: