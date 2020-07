Cabeleleila Leila: o meme da vez não é uma propaganda de verdade

Todos os dias a internet fica cheia de memes brasileiros que disputam espaço e, por vezes, se tornam clássicos. O meme da vez, da “Cabeleleila Leila“, mostra em um vídeo de baixo orçamento os serviços de beleza prestados por Leila e seu sobrinho neto Luis Claudio.

O formato de gravação simples, narrado com erros de dicção, e as divulgações aparentemente espontâneas fez com que muitos acreditassem na veracidade do conteúdo. Mas, na verdade, a produção é do humorista Eduardo Sterblitch, que apresenta o programa “Sterblitch Não Tem um Talk Show: o Talk Show”, no Facebook e Twitter do Gshow.

Gente quem inventou o cabeleleila leila? — +a (@maisa) July 26, 2020

O sucesso foi tanto que, mesmo fora das redes oficiais do humorista há a publicação do vídeo com mais de 1 milhão de visualizações. Além dos outros meses que surgiram por conta da famosa “Cabeleleila“, o humorista aproveita para dar continuidade a história fictícia.

Na nova edição “as demanda de cabelo e unha é tanta que formamos o centro de beleza da Cabeleleila Leila”. Outros criadores de conteúdo também aproveitam o momento e lançam versões em outros idiomas. Veja abaixo: