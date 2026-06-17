BC corta a Selic pela 3ª vez seguida e taxa de juros no Brasil cai para 14,25%

O Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu nesta quarta-feira, 17, a taxa Selic para 14,25% ao ano, queda de 0,25 ponto percentual.

Essa foi a terceira redução da taxa de juros brasileira neste ano. A Selic chegou a 15% em junho de 2025 e permaneceu no maior patamar em mais de 20 anos até março de 2026.

A decisão manteve o ritmo do ciclo de corte e era esperada por parte do mercado financeiro.

Em comunicado divulgado após a reunião, o Copom anunciou a redução da taxa Selic para 14,25% ao ano, mas reforçou que o ambiente econômico ainda exige prudência.

“O cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas e pressões no mercado de trabalho”, afirmou o comitê.

O Banco Central também destacou que a incerteza permanece acima do normal, tanto pelos riscos no cenário internacional quanto pela falta de clareza sobre a trajetória dos fatores que influenciam a inflação, o que justifica uma condução cautelosa da política monetária nos próximos meses.

O que é a taxa Selic?

A taxa Selic é a taxa básica de juros no Brasil, ou seja, aquela que vai nortear os demais juros, tanto para quem recebe, quanto para quem paga. Ela é importante para quem realiza algum empréstimo ou financiamento em alguma instituição financeira e também para quem investe.

O Banco Central possui um sistema conhecido como Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, em que acontecem as compras e vendas de títulos públicos, e se utiliza a taxa Selic para nortear qualquer operação.

É justamente o nome desse sistema que faz a taxa básica de juro no Brasil ser conhecida como Selic. Quando nos referimos à negociação de títulos públicos no sistema do BC, tratam-se de operações de empréstimo de curto prazo feitas entre instituições, que, por sua vez, têm como garantia esses títulos.

Qual foi a decisão do BC da Selic hoje?

O Banco Central reduziu a taxa de juros para 14,50% ao ano.