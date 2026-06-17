Trump assina acordo provisório para encerrar guerra com o Irã e viabilizar reabertura de Ormuz

Donald Trump: presidente doa EUA assinou acordo provisório sobre guerra com o Irã nesta quinta-feira (Mandel NGAN/AFP)
Repórter
Publicado em 17 de junho de 2026 às 20h01.
Última atualização em 17 de junho de 2026 às 20h04.
O presidente Donald Trump formalizou um acordo provisório nesta quarta-feira, 17, com o objetivo de encerrar o conflito entre Estados Unidos e Irã e viabilizar a reabertura do Estreito de Ormuz. A medida antecipou o cronograma inicialmente previsto para a entrada em vigor do entendimento, apesar da oposição de parlamentares republicanos, que classificaram o pacto como uma concessão favorável a Teerã.
Representantes dos governos americano e iraniano concluíram a assinatura eletrônica do acordo de paz na noite de quarta-feira, segundo uma autoridade dos EUA e informações divulgadas pela imprensa estatal iraniana.EUA apresentam texto completo do acordo de paz com o Irã; veja os 14 pontos previstos
De acordo com uma autoridade americana, o memorando de entendimento já passou a valer. Até o momento, porém, não havia confirmação sobre a retomada efetiva da navegação no Estreito de Ormuz.
A assinatura do documento ocorreu no Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris. Segundo autoridades dos Estados Unidos e da França, Trump estava no local para um jantar com o presidente francês Emmanuel Macron.
Uma versão preliminar do acordo analisada pela Bloomberg e outra apresentada a jornalistas por uma alta autoridade americana indicam que a reabertura do estreito deve ocorrer em curto prazo. A via marítima permaneceu fechada por meses, cenário que impulsionou os preços globais da energia. O texto também determina a suspensão imediata das sanções relacionadas ao petróleo iraniano. As discussões sobre o programa nuclear do país e eventuais benefícios financeiros adicionais devem ocorrer em uma etapa posterior.
Com a implementação do acordo, o foco passa a recair sobre as empresas de navegação, que reduziram drasticamente o tráfego de embarcações na região devido às restrições impostas por Washington e Teerã. Anteriormente, Trump havia informado que a assinatura ocorreria em 19 de junho, prazo considerado necessário para a retirada de minas instaladas na área do estreito.
*Em atualização.