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Trump assina acordo provisório para encerrar guerra com o Irã e viabilizar reabertura de Ormuz

Formalização ocorreu nesta quarta-feira, durante encontro entre Trump e Emmanuel Macron no Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris

Donald Trump: presidente doa EUA assinou acordo provisório sobre guerra com o Irã nesta quinta-feira (Mandel NGAN/AFP)

Donald Trump: presidente doa EUA assinou acordo provisório sobre guerra com o Irã nesta quinta-feira (Mandel NGAN/AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de junho de 2026 às 20h01.

Última atualização em 17 de junho de 2026 às 20h04.

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O presidente Donald Trump formalizou um acordo provisório nesta quarta-feira, 17, com o objetivo de encerrar o conflito entre Estados Unidos e Irã e viabilizar a reabertura do Estreito de Ormuz. A medida antecipou o cronograma inicialmente previsto para a entrada em vigor do entendimento, apesar da oposição de parlamentares republicanos, que classificaram o pacto como uma concessão favorável a Teerã.

Representantes dos governos americano e iraniano concluíram a assinatura eletrônica do acordo de paz na noite de quarta-feira, segundo uma autoridade dos EUA e informações divulgadas pela imprensa estatal iraniana.

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De acordo com uma autoridade americana, o memorando de entendimento já passou a valer. Até o momento, porém, não havia confirmação sobre a retomada efetiva da navegação no Estreito de Ormuz.

O presidente dos EUA, Donald Trump, recebe uma visita guiada ao Palácio de Versalhes do presidente francês, Emmanuel Macron, antes de um jantar em 17 de junho de 2026 em Versalhes, França.

A assinatura do documento ocorreu no Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris. Segundo autoridades dos Estados Unidos e da França, Trump estava no local para um jantar com o presidente francês Emmanuel Macron.

Uma versão preliminar do acordo analisada pela Bloomberg e outra apresentada a jornalistas por uma alta autoridade americana indicam que a reabertura do estreito deve ocorrer em curto prazo. A via marítima permaneceu fechada por meses, cenário que impulsionou os preços globais da energia. O texto também determina a suspensão imediata das sanções relacionadas ao petróleo iraniano. As discussões sobre o programa nuclear do país e eventuais benefícios financeiros adicionais devem ocorrer em uma etapa posterior.

Com a implementação do acordo, o foco passa a recair sobre as empresas de navegação, que reduziram drasticamente o tráfego de embarcações na região devido às restrições impostas por Washington e Teerã. Anteriormente, Trump havia informado que a assinatura ocorreria em 19 de junho, prazo considerado necessário para a retirada de minas instaladas na área do estreito.

*Em atualização.

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